研華於 AMD 大會上發表新一代 AI 與邊緣運算伺服器平台

工業電腦龍頭研華（2395）24日宣布，於AMD「Advancing AI 2026」大會發表搭載最新AMD EPYC 9006系列處理器的新一代AI與邊緣運算伺服器平台。面對生成式AI、企業AI、資料中心升級及智慧邊緣應用需求快速成長，研華透過完整的Board-to-System產品布局，協助企業打造兼具高效能、高擴充性與長期供貨能力的AI基礎架構，加速AI從資料中心延伸至邊緣應用。

作為AMD生態系的重要合作夥伴，研華於本次「Advancing AI 2026」大會展示涵蓋AI資料中心、企業運算、邊緣AI及高效能網通的最新伺服器產品組合，展現雙方持續深化合作，共同協助企業因應AI工作負載快速成長，打造兼具效能、能源效率與部署彈性的運算平台。

隨著生成式AI、Agentic AI、智慧製造與邊緣AI應用快速發展，企業對運算能力、記憶體頻寬、I/O 擴充與系統部署彈性的需求持續提升。研華新一代伺服器平台結合AMD EPYC 9006系列處理器的高核心數運算能力、新一代 PCIe Gen6 I/O、高頻寬 DDR5記憶體及CXL 3.1 擴充架構，可支援AI訓練與推論、HPC、企業儲存、虛擬化、HCI、電信邊緣及任務關鍵型應用。

研華邊緣伺服器事業副總鮑志偉表示:「研華透過完整的伺服器產品線與全球在地服務能力，協助企業降低AI基礎架構導入風險，加速AI應用從概念驗證邁向商業化部署。除了提供高效能運算平台外，研華亦提供涵蓋產品生命週期管理、版本/料件變更控管、長期供貨、全球技術支援及客製化整合等完整服務，協助客戶縮短部署時程，提升AI專案導入效率與長期營運可靠性。」

研華本次發表的產品組合涵蓋GPU AI伺服器、高密度多節點伺服器、模組化資料中心平台及高擴充性伺服器主機板，可支援AI基礎架構、雲端服務、企業運算、邊緣資料中心、工業自動化及高效能網通等多元應用場景。