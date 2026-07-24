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神達、和碩 衝刺 AMD AI 伺服器業務

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

神達（3706）旗下神雲科技及和碩（4938）衝刺AI伺服器業務，其中，神雲科技於AMD Advancing AI展會中展出其最新的代理式AI (Agentic AI) 基礎架構。神雲此次展示聚焦於頂級陣容，包含最新液冷與氣冷AI伺服器，以及搭載全新第6代AMD EPYC伺服器處理器的次世代多節點平台。

作為此次發表的一部分，神雲推出一系列次世代平台，旨在以更高的效能、能源效率與擴充彈性，協助客戶擴展AI、雲端、高效能運算 (HPC) 及企業級工作負載。

全新的神雲M2810Z6與M2610Z6系統搭載第6代EPYC伺服器處理器，體現了神雲致力於提供能完美契合運算密度、記憶體頻寬與 I/O 擴充能力，以因應現代資料中心不斷演進的需求。這些平台支援AMD "Venice" (Zen 6) 架構、PCIe Gen 6 I/O子系統與CXL 3.1，專為滿足現代AI驅動環境的需求而設計，同時進一步最佳化功耗與系統密度。

神雲科技總經理黃承德表示，代理式AI與次世代企業工作負載需要高速、可擴充且高效率的基礎架構。透過推出搭載第6代AMD EPYC伺服器處理器的最新平台，神雲為客戶提供了部署 AI 就緒(AI-ready) 基礎架構的關鍵基石，同時完美支援其現有的商業運作。

在和碩方面，和碩展示其最新的AMD先進人工智慧、高效能運算 (HPC) 和企業級伺服器平台產品組合，旨在加速下一代人工智慧工廠和現代化資料中心的部署。

和碩最新基於AMD的產品組合融合了新推出的第六代AMD EPYC伺服器處理器、AMD Pensando Pollara 400 AI網路卡和AMD Instinct MI355X GPU，為企業級人工智慧、智慧體人工智慧、高效能運算、雲端運算和資料密集型工作負載提供靈活、可擴展的基礎架構。

和碩共同執行長鄭光志表示，隨著人工智慧部署規模的不斷擴大，客戶正在尋求更廣泛的人工智慧基礎設施解決方案。憑藉和碩在機架級系統設計、系統整合和先進散熱方面的專業知識，以及AMD最新的第六代AMD EPYC 處理器、AMD Pensando Pollara AI 網路卡和AI基礎設施技術，我們幫助客戶構建效率更高、可擴展性更強、運營彈性更高的 AI 部署。

和碩 神達 伺服器

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