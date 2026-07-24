威強電攜手AMD 搶攻機器人商機

工業電腦廠威強電（3022）搶攻機器人商機，於7月21至22日在美國舊金山舉行的AMD Advancing AI 2026大會中，展示全新NANO-X100 4吋單板電腦及其邊緣AI推論應用。NANO-X100搭載AMD Ryzen AI嵌入式X100系列處理器，為具備邊緣AI推論能力的自主移動機器人（AMR）控制器提供精巧的嵌入式運算平台。現場亦同步展示威強電AiEi軟體平台，呈現其在邊緣視覺監控應用中的影像分析、事件偵測與集中管理能力。

本次展示結合精巧型嵌入式運算平台、AI 影像分析與事件管理功能，展現威強電在邊緣 AI 軟硬體整合方面的技術能力。透過在邊緣端即時執行 AI 運算、多路影像串流分析及事件條件設定，可協助系統快速辨識異常狀況並觸發相應通知，為工業安全、智慧製造及設施安防等應用提供更即時且主動的管理方式。

「部署邊緣 AI，不能只著眼於原始運算效能。客戶更需要能在現場分析影像、定義事件、觸發警示，並即時回應的系統。」威強電副總經理李曜琮表示，「透過同步展示 NANO-X100 與 AiEi 軟體平台，威強電正探索軟硬體整合的解決方案，協助系統整合商加速邁向未來的邊緣 AI 智慧監控應用。」

威強電於AMD Advancing AI 2026展示NANO-X100 4吋單板電腦與AiEi軟體平台的整合應用，呈現從嵌入式AI運算、智慧影像分析到事件管理的完整技術架構。此次現場展示彰顯威強電將AMD處理器技術轉化為可部署邊緣AI平台的整合能力，協助系統整合商降低軟硬體整合的複雜度，並加速邊緣AI智慧監控方案的開發與導入。

未來，威強電將持續攜手AMD與產業生態系合作夥伴，推動邊緣AI技術於智慧製造、工業安全及設施安防等場域的應用與部署。