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NVIDIA 訂單動能強勁 廣達、鴻海 AI 伺服器商機續旺

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
AI伺服器需求持續升溫，NVIDIA重申訂單動能強勁、營收成長加速，並看好CPU新市場貢獻。路透
AI伺服器需求持續升溫，NVIDIA重申訂單動能強勁、營收成長加速，並看好CPU新市場貢獻。路透

AI伺服器需求持續升溫，NVIDIA重申訂單動能強勁、營收成長加速，並看好CPU新市場貢獻。隨GB300機櫃出貨放量、Rubin晶片開始交付，加上大型ODM持續擴產，市場看好AI供應鏈後市，台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）等相關個股營運動能可望延續。

法人分析，輝達（NVIDIA）在摩根士丹利證券（大摩）的閉門會議中，日前表示訂單動能依舊強勁，營收成長持續加速，今年CPU將開啟新市場，預期可貢獻約200億美元營收，整體展望大致符合上次財報預期。

同時，各項新世代產品將依照既定時程推出。考量主要ODM廠廣達、鴻海第2季GB300機櫃交付量持續成長，加上Rubin晶片已開始出貨，預期NVIDIA財報可望再次優於市場預期。

另外，NVIDIA資料中心客戶中，大型CSP約占五成，即使擁有自研ASIC的CSP，在算力配置上，NVIDIA GPU仍占約五成比重，在AI算力需求強勁帶動下，GPU與ASIC將維持並行發展，而非彼此取代。

法人補充，大型ODM為主要CSP的伺服器組裝夥伴，五大CSP供應鏈以鴻海、廣達為主。今年兩家公司均持續擴充產能，以因應AI需求快速成長。

其中，廣達AI訂單能見度已延伸至2027年至2028年，除台灣與東南亞外，也規劃於美國新增三處產能；鴻海則持續擴大產能布局，以支撐逾四成AI伺服器市占率。目前大型ODM本益比約11至13倍，評價仍偏低，因此維持「買進」看法。

廣達 NVIDIA 鴻海 輝達

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