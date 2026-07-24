瑞銀：台灣AI晶片需求強勁　留意2大潛在風險

近期大型科技公司發布的最新財報引發市場對人工智慧（AI）巨額支出的擔憂，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今天表示，台灣AI晶片需求依然強勁，但須留意投資熱潮是否能轉化為商業回報、地緣政治不確定性等2大潛在風險。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮今天透過新聞稿指出，近期市場波動增加，不少投資人關注AI投資熱潮是否能持續推動企業獲利成長，以及利率與通膨走勢是否仍存在不確定性。瑞銀CIO認為，企業獲利、資本支出與經濟活動仍展現相當韌性，為股市提供穩固支撐。

胡俊禮解釋，美國企業獲利成長維持強勁，標普500首季盈利年增約20%，第2季有望進一步提升至28%，持續支撐美股表現。AI仍是最重要的長期成長主題，雲端運算、資料中心、算力基礎設施及先進晶片需求保持旺盛，帶動大型科技企業持續擴大資本支出。不過，隨著AI投資週期逐漸成熟，未來市場將更關注相關投入能否轉化為收入與盈利增長。

回到台灣，胡俊禮說明，AI需求爆發正持續推動半導體產業成長。台灣晶圓代工龍頭第2季營收年增36%、獲利大增77%，並上調全年資本支出目標，反映AI晶片需求依然強勁。

胡俊禮補充，更值得關注的是，美國獲利成長正從少數科技巨頭擴散至更廣泛產業。預期標普500的11大產業今年皆有望實現盈利成長，金融與醫療保健等類股近月表現亦明顯改善，顯示市場機會正由AI龍頭延伸至更多產業與主題。

胡俊禮指出，在AI長期趨勢帶動下，台灣作為全球高階晶片設計、製造與先進封裝重鎮，仍有望持續受惠於全球AI基建浪潮，但也須留意市場波動、競爭升溫及供應鏈調整等潛在挑戰。

對於兩大潛在風險因素，胡俊禮提醒，首先是AI相關投資熱潮若未能在未來轉化為預期中的商業回報，部分市場領先企業或面臨盈利及估值調整壓力。

他說明，第2是地緣政治局勢仍然存在不確定性，若能源供應受到干擾，油價上升可能再度推高通貨膨脹，影響市場對降息的預期。而若通貨膨脹回落速度較慢，主要央行或需維持偏緊的政策立場更長時間，從而對風險資產估值構成壓力。

總體而言，胡俊禮說明，全球股市仍有進一步上升空間，但市場表現將不再只由少數熱門科技股帶動，而是由更多產業共同推動。投資上可採取更均衡及多元化的配置方式，兼顧美國、歐洲及亞洲市場機會，也可關注工業、醫療保健、公用事業等受惠於長期結構性趨勢的領域，並透過配置優質債券、信用債及商品等資產，提升投資組合的穩定性。

他表示，在固定收益方面，優質債券仍能提供具吸引力的收益，而高收益債及新興市場債則有助進一步提升回報潛力。商品方面，黃金仍具分散風險價值，能源、工業金屬及農產品則可望受惠於地緣政治、AI基建投資及氣候變遷等長期趨勢。