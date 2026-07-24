快訊

台股狂瀉逾千點！創見單季賺贏1年觸漲停 領軍記憶體模組股逆勢突圍

「台灣最強高中生」Ray認恢復單身！辣模前女友曝分手時間點

遭檢調搜索！頎邦說明營運正常 股價跌停深鎖、逾1.3萬張等著賣

尖點擴產再加速 林序庭：4,500萬支只是基本量、現有產能仍遠遠不夠

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

PCB鑽針廠尖點（8021）擴產腳步加快。董事長林序庭今（24）日表示，中壢新廠土建工程預計9月完成，設備將自10月起陸續進駐，真正大量生產則要等到明年。至於今年底鑽針月產能能否達到4,500萬支，他直言「應該沒有問題」，但這只是基本量，以目前訂單需求來看，現有產能仍遠遠不夠。

尖點中壢新廠為地上六層建物，將是明年擴產的重要據點。公司先前法說會曾透露，新廠規劃新增約800萬支月產能。法人據此推估，若今年底4,500萬支產能如期到位，隨中壢新廠明年逐步放量，集團鑽針月產能至少可望提高至5,300萬支，較今年底再增加約18%。

而且，5,300萬支還只是納入中壢新廠後的推算，海外擴產尚未完全計入。林序庭透露，泰國廠仍持續增加設備，中國大陸新廠也在規畫中。總經理林若萍則指出，尖點除中壢廠外，在上海等地也有生產據點，未來將依各地客戶需求，彈性調配各廠產能。

對於明年產能究竟能增加多少，林序庭坦言，現有供給仍遠遠無法滿足需求。隨中壢、泰國及中國大陸擴產同步推進，明年實際月產能仍有機會超過5,300萬支，詳細規畫預計留待後續法說會進一步說明。

尖點近期獲利也已反映高階鑽針需求升溫。公司自結6月歸屬母公司淨利1.09億元，年增217.27%，每股純益0.74元；累計5、6月每股純益達1.53元，已超越首季的1.17元。隨新產能陸續開出、高階產品比重提高，後續出貨規模與生產效率可望進一步提升。

中壢 尖點

延伸閱讀

緯創德州D1廠人力年底上看千人 D2廠預計明年投產

緯創唱旺AI！數年接單無虞 董座林憲銘強調需求只會愈來愈多

尖點6月EPS 0.74元

美超微財報添信心！奇鋐觸漲停、健策站回半年線 散熱族群回溫

相關新聞

超微2028年將推出代號為 Florence 的下一代伺服器 CPU

超微（AMD）於美國時間23日在舊金山舉辦Advancing AI 2026活動，該公司董事長暨執行長蘇姿丰於會中主題演講預告接下來AI加速器與伺服器CPU的產品發展藍圖，在今年推出代號為Venice的最新一代伺服器CPU後，預計2028年將接續推出代號為Florence的下一代伺服器CPU。

瑞銀：台灣AI晶片需求強勁　留意2大潛在風險

近期大型科技公司發布的最新財報引發市場對人工智慧（AI）巨額支出的擔憂，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今天表示，台...

尖點擴產再加速 林序庭：4,500萬支只是基本量、現有產能仍遠遠不夠

PCB鑽針廠尖點（8021）擴產腳步加快。董事長林序庭今（24）日表示，中壢新廠土建工程預計9月完成，設備將自10月起陸續進駐，真正大量生產則要等到明年。至於今年底鑽針月產能能否達到4,500萬支，他直言「應該沒有問題」，但這只是基本量，以目前訂單需求來看，現有產能仍遠遠不夠。

超微蘇姿丰：客戶對 Helios 機櫃級解決方案的需求非常強勁

超微於美國時間23日舉行的Advancing AI 2026活動中，正式宣布推出其規畫已久的Helios機櫃級解決方案。超微董事長暨執行長蘇姿丰說，客戶對Helios的需求非常強勁。

超微蘇姿丰：2030年伺服器 CPU 市場將達2,200億美元規模

超微（AMD）舉辦的Advancing AI 2026活動於美國時間23日在舊金山登場，該公司董事長暨執行長蘇姿丰表示，到2030年時，伺服器CPU市場潛在規模將達到2,200億美元。

超微蘇姿丰：2030年資料中心 AI 加速器市場將達1.4兆美元

超微（AMD）舉辦的Advancing AI 2026活動於美國時間23日在舊金山登場，該公司董事長暨執行長蘇姿丰表示，預估到2030年時，資料中心AI加速器的潛在市場規模將達到大約1.4兆美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。