神雲搭載第6代 AMD EPYC™ 伺服器處理器 推進代理式 AI 基礎架構

神達控股（3706）旗下子公司神雲科技 (MiTAC Computing Technology Corp.)，今日於 AMD Advancing AI 展會中展出其最新的代理式 AI (Agentic AI) 基礎架構。神雲此次展示聚焦於頂級陣容，包含最新液冷與氣冷 AI 伺服器，以及搭載全新第 6 代 AMD EPYC™ 伺服器處理器的次世代多節點平台。作為此次發表的一部分，神雲推出一系列次世代平台，旨在以更高的效能、能源效率與擴充彈性，協助客戶擴展 AI、雲端、高效能運算 (HPC) 及企業級工作負載。

全新的神雲 M2810Z6 與 M2610Z6 系統搭載第 6 代 EPYC 伺服器處理器，體現了神雲致力於提供能完美契合運算密度、記憶體頻寬與 I/O 擴充能力，以因應現代資料中心不斷演進的需求。這些平台支援 AMD "Venice" (Zen 6) 架構、PCIe Gen 6 I/O 子系統與 CXL 3.1，專為滿足現代 AI 驅動環境的需求而設計，同時進一步最佳化功耗與系統密度。

神雲科技總經理黃承德 (Rick Hwang) 表示：「代理式 AI 與次世代企業工作負載需要高速、可擴充且高效率的基礎架構。透過推出搭載第 6 代 AMD EPYC 伺服器處理器的最新平台，神雲為客戶提供了部署 AI 就緒 (AI-ready) 基礎架構的關鍵基石，同時完美支援其現有的商業運作。」

神雲提供從 CPU 系統到液冷機架的多樣化 AI 基礎架構。透過將 AMD 平台與神雲的整合專業技術相結合，無縫最佳化客戶的工作負載。這將為 AI、HPC 與企業轉型建構具備未來準備度 (future-ready) 的基礎架構。