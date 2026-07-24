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超微2028年將推出代號為 Florence 的下一代伺服器 CPU

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲／美國舊金山23日即時報導
超微預計2028年將推出代號為Florence的下一代伺服器CPU。記者鐘惠玲/攝影
超微預計2028年將推出代號為Florence的下一代伺服器CPU。記者鐘惠玲/攝影

超微（AMD）於美國時間23日在舊金山舉辦Advancing AI 2026活動，該公司董事長暨執行長蘇姿丰於會中主題演講預告接下來AI加速器與伺服器CPU的產品發展藍圖，在今年推出代號為Venice的最新一代伺服器CPU後，預計2028年將接續推出代號為Florence的下一代伺服器CPU。

Venice為超微第六代EPYC伺服器CPU，蘇姿丰提到，預計2028年將接續推出第七代伺服器CPU，代號為Florence，之後於2030年，預計將推出代號為Ravenna的第八代伺服器CPU。

另外，在AI加速器發展藍圖方面，超微今年推出Instinct MI400系列產品，預計明年推出MI500系列，2028年再推出MI600系列產品。

在23日正式發表最新專為前沿AI（frontier AI）與AI工廠部署打造的AI加速器MI455X GPU之後，蘇姿丰說，每一代AI加速器的性能都顯著提升，對MI500的性能表現非常期待。MI500將實現Instinct歷史上最大幅度的世代躍進，有望在短短四年內實現超過2,000倍的推論吞吐量提升。

超微 伺服器 蘇姿丰

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