超微蘇姿丰：客戶對 Helios 機櫃級解決方案的需求非常強勁

超微於美國時間23日舉行的Advancing AI 2026活動中，正式宣布推出其規畫已久的Helios機櫃級解決方案。超微董事長暨執行長蘇姿丰說，客戶對Helios的需求非常強勁。

超微指出，Helios機櫃級解決方案是專為前沿AI（frontier AI）、大規模推論與基礎模型訓練打造，將該公司Instinct MI455X GPU、第6代EPYC伺服器CPU、ROCm軟體及Pensando網路技術整合至統一的機櫃級架構中，具備運算、記憶體、網路等全方位的優勢。

同時，超微表示，Helios機櫃級AI解決方案採用開放式架構，與主要競爭解決方案相比擁有眾多優勢，包括高出15％的峰值FP4效能、50％的HBM容量提升、50％的向外擴展（Scale-out）頻寬提升等，且每美元詞元產出可比競爭對手的解決方案高出30％。