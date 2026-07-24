聽新聞
0:00 / 0:00
超微蘇姿丰：客戶對 Helios 機櫃級解決方案的需求非常強勁
超微於美國時間23日舉行的Advancing AI 2026活動中，正式宣布推出其規畫已久的Helios機櫃級解決方案。超微董事長暨執行長蘇姿丰說，客戶對Helios的需求非常強勁。
超微指出，Helios機櫃級解決方案是專為前沿AI（frontier AI）、大規模推論與基礎模型訓練打造，將該公司Instinct MI455X GPU、第6代EPYC伺服器CPU、ROCm軟體及Pensando網路技術整合至統一的機櫃級架構中，具備運算、記憶體、網路等全方位的優勢。
同時，超微表示，Helios機櫃級AI解決方案採用開放式架構，與主要競爭解決方案相比擁有眾多優勢，包括高出15％的峰值FP4效能、50％的HBM容量提升、50％的向外擴展（Scale-out）頻寬提升等，且每美元詞元產出可比競爭對手的解決方案高出30％。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。