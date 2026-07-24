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超微蘇姿丰：2030年伺服器 CPU 市場將達2,200億美元規模
超微（AMD）舉辦的Advancing AI 2026活動於美國時間23日在舊金山登場，該公司董事長暨執行長蘇姿丰表示，到2030年時，伺服器CPU市場潛在規模將達到2,200億美元。
蘇姿丰在主題演講中指出，當使用者要求代理程式執行某項任務時，實際上需要經過數十個步驟。在這過程中，需要大量的GPU來進行推理，也需要大量CPU來協調過程中的每個步驟。
蘇姿丰說，具備代理功能的AI正為伺服器CPU創造全新的成長動能。有超大規模（hyperscale）客戶就提及，隨著其對AI的興趣不斷提高，需要更多的伺服器CPU。
去年資料中心CPU市場規模約260億美元，蘇姿丰表示，去年還預估伺服器CPU潛在市場規模是600億美元，但現在看來，到2030年時，伺服器CPU市場潛在規模將達到2,200億美元，從2025年到2030年的年複合成長率將達50％。
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