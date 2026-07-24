超微蘇姿丰：2030年資料中心 AI 加速器市場將達1.4兆美元

超微（AMD）舉辦的Advancing AI 2026活動於美國時間23日在舊金山登場，該公司董事長暨執行長蘇姿丰表示，預估到2030年時，資料中心AI加速器的潛在市場規模將達到大約1.4兆美元。

蘇姿丰在主題演講中指出，她經常提及AI是過去50年來最重要的技術，事實上在產業中所看到的進展簡直令人難以置信。在各產業中，AI正在改變人們完成工作的方式，而最重要的是，目前仍處於非常、非常早期發展階段。人們每月消耗的詞元數量在2年之內成長了158倍，且此成長曲線仍在變得更為陡峭。

在AI發展浪潮中，蘇姿丰說，用於訓練先進模型的運算能力持續增加，大約每年以5倍的速度成長，不過就在今年，全球用於執行模型的AI運算量，會首次超越用於訓練模型的運算量，可預見今年全球大約60%的AI運算能力將用於推論。

隨著每天有數十億人使用AI，工作負載已從建立模型轉為將其投入實際應用，而代理式AI正在加速這項轉變。當使用者要求代理程式執行某項任務時，實際上需要經過數十個步驟。在這過程中，需要大量的GPU來進行推理，也需要大量CPU來協調過程中的每個步驟。

因此，蘇姿丰提到，目前觀察到的是，朝向代理式AI發展確實大幅推動AI加速器市場的成長。去年在Advancing AI 2025活動中，超微預估AI加速器市場規模於2028年將達到大約5,000億美元。當時可能覺得這個數字顯得非常巨大，但現在回過頭來看，卻顯得有些保守。現在預估到2030年時，資料中心AI加速器的潛在市場規模將達到大約1.4兆美元，從2025年至2030年的年複合成長率達45%。