上季全球PC出貨量下滑

Counterpoint研究公司表示，記憶體晶片價格飆漲與零組件成本升高，抑制消費者需求，拖累全球個人電腦（PC）第2季出貨量年減4%至6,500萬台，為2025年第1季以來首度下滑。但蘋果和華碩（ASUS）上季PC出貨量都逆勢成長，聯想市占率25.6%仍穩局全球第一。

Counterpoint指出，動態隨機存取記憶體（DRAM）價格急遽上漲，顯著提高個人電腦的物料清單成本，迫使電腦代工廠提高價格、減少入門級配置，或優先發展利潤較高的高階機種。

進一步說，DRAM不斷高漲，一方面推高了整機的物料成本，迫使廠商要麼漲價、要麼砍掉低價配置機型、要麼主推高毛利的高端產品線。

根據Counterpoint統計，聯想（Lenovo）上季出貨量年減2%到1,660萬台，仍以25.6%的出貨市占率維持龍頭地位，惠普（HP）出貨量年減8%，減幅最大，戴爾（Dell）出貨量也下滑6%。

蘋果第2季PC出貨量年增13%，反映平價筆電MacBook Neo大獲成功，華碩出貨量也增長4%，Counterpoint指出，華碩在採用新的晶片架構已展現不可思議的靈活度，贏得早期採用者的消費者市場。

Counterpoint預期，對價格敏感的入門級和消費級市場的PC需求，可能大幅萎縮，商業領域的需求將相對強韌。記憶體短缺不再只是短期供應問題，已成為改變個人電腦產業發展方向的關鍵因素，隨著電腦代工廠面臨更高的零件成本，市場將轉向高階的人工智慧電腦（AI PC）。

Counterpoint也說，蘋果（Apple）近期調漲產品售價，是對成本上升的必然反應，預期下半年其他PC廠也將漲價，整體平均售價可能持續上揚。