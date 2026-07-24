緯創總經理：供應鏈赴美 趨勢不可逆

緯創（3231）總經理林建勳22日表示，美國把半導體與AI視為國安需求，要求美國製造，「供應鏈赴美趨勢已不可逆。」

緯創順應趨勢，擬於美國擴大設廠，董事長林憲銘指出，關稅、人才、電力等三大要素是公司考量赴美設廠關鍵因子。

他提到，緯創美國新廠最後拍板落腳德州，主因德州的科技工程師人才相對墨西哥有優勢，也能讓公司直接與美國雲端服務供應商（CSP）的AI晶片開發平台對接，免除台美之間的時差問題，另外，當地電價比加州便宜，也是重點。

林憲銘說，緯創是布局全球的科技公司，必須有全球應變能力，原先預期美國對全球關稅風暴可能不會影響墨西哥，隨著之後研判墨西哥也可能受衝擊，客戶考量恐支付大筆關稅，便開始要求緯創赴美設廠。

談到美國先前針對半導體業找赴美設廠祭出補貼政策，緯創在德州設廠，是否具備補貼條件。林憲銘表示，系統廠目前可能仍不會是美國政府補貼的對象，緯創德州新廠主要響應美國再工業化需求，期許官方給予合理的協助及待遇，目前進行都相當順利。

林憲銘強調，緯創全球布局之餘，台灣仍是最大製造產能基地，高雄也將是後續公司生產AI伺服器重鎮。