緯創唱旺AI！數年接單無虞 董座林憲銘強調需求只會愈來愈多

緯創（3231）看好AI市場發展，董事長林憲銘22日表示，AI需求只會愈來愈多；總經理林建勳則說，未來幾年訂單幾乎都沒有問題，沒看到任何AI泡沫化狀況。

因應客戶強勁需求，緯創將在台灣、美國、東南亞等地持續擴產，明年資本支出有望高於今年的600億元，續寫新猷。

針對AI產業發展，林憲銘指出，AI正開始融入所有人生活當中，這股需求也開始拓及到非科技產業人士；觀察緯創自行使用AI狀況，若沒有AI協助新廠產能提前布局，ERP系統及製造系統AI化等功能，必須要有現有兩倍人力，才能達到目前的成就（上半年營收衝破1兆元）。

目前緯創全球員工約6萬人，代表若沒有AI協助，就需要12萬名員工，林憲銘坦言「去哪裡找這麼多人？」

林建勳補充，從客戶及緯創等訂單狀況來看，產業裡「完全沒有人在討論AI泡沫化」，反倒是訂單規劃已經延伸到未來幾年AI算力需求是否足夠的問題。

林憲銘強調，AI需求只可能會有愈用愈多的趨勢，從過去傳統雲端儲存的經驗可發現，一開始市場會擔心是否有這麼多資料需要儲存的問題，但之後從實際應用來看，雲端市場需求呈現持續擴張的趨勢。

因應強勁的AI需求，林憲銘說，緯創美國德州D1廠一條產線開始啟用之後，後續可能投入第二條產線，產能是D1廠兩倍大的D2廠預計明年投入量產，同時還有台灣、越南等地新產能、研發中心都將陸續在今年下半年及明年開始應用，全力投入全球化營運布局。他強調，緯創明年資本支出可能會比今年的600億元高，期許營運持續向上衝刺。

談到紅色供應鏈未來是否會加入這波AI伺服器搶單行列，林憲銘認為，每家企業都有脫胎換骨的能力，只要是合理、合規的競爭，「我們都會做好準備」。

林憲銘說，緯創今天有地緣政治保護傘加持，抓到這波機會就會全力衝刺，後續地緣政治議題是否會被破解，不是現在能擔心的事，緯創能做的，是持續投入技術升級及產業競爭能力。