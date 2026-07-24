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處理器缺貨 陸企搶簽長約

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

知情人士透露，超微英特爾正在和中國大陸伺服器客戶簽署資料中心處理器長期採購協議，凸顯AI熱潮的更廣泛影響：需求已從AI加速器擴及記憶體、網路設備和伺服器處理器，讓供應商擁有更多尋求長期採購協議的籌碼。

路透報導，供應商和客戶正在討論中的協議，通常會鎖定採購量，但不會鎖定價格。一位消息人士表示，多數協議涵蓋約一年的供貨期，但英特爾和超微已與部分客戶討論兩年以上的採購承諾。

這個轉變也呼應記憶體製造商與買家簽署中長期供應協議的趨勢，並象徵伺服器CPU供應也已轉趨緊俏，這可能推升成本，並拖慢中國大陸雲端服務供應商及網路企業部署AI的進程。

超微和英特爾都未回應路透記者的置評請求。業界分析，AI資料中心不僅需要輝達等業者生產的繪圖處理器（GPU），還需要大量中央處理器（CPU）支持伺服器、儲存、網路和推理等工作負載。

英特爾 超微 伺服器

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