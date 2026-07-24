Google增資本支出 協力廠樂！聯發科、鴻海等營運跟著衝

Google母公司字母（Alphabet）22日於財報會議指出，因應AI需求強勁，將上修今年資本支出，由原訂1,800億美元至1,900億美元，調高為1,950億美元至2,050億美元，比市場預期還高。業界看好，Google硬體投資持續增速，有利台積電、聯發科（2454）、鴻海、廣達等協力廠後市。

AI應用帶動雲端業務增長，已成為字母公司業績成長主要引擎，公司統計，上季Google雲端營收年比激增82%至247.7億美元，遠優於預期；未出貨訂單增至5,140億美元，預料未來兩年可認列一半；Gemini應用程式（App）的每月活躍用戶已達9.5億人，逼近ChatGPT約10億用戶。

字母並再度上調今年資本支出預測區間到1,950億美元至2,050億美元，高於先前預期的1,800億美元至1,900億美元，突破部分投資人設下的2,000億美元「紅線」。分析師指出，這意味字母明年資本支出可能更高、達2,800億美元以上。

字母財務長阿胥肯納吉指出，過去三年雖大幅增加運算容量，仍供不應求，部分設備交付速度快於預期，也是提高支出預估的原因。

字母暨Google執行長皮伽表示，Google在分配算力資源時，首要任務是確保公司「在前沿AGI開發中保持競爭力」；在此基礎上，算力將優先服務於搜尋、YouTube、Gemini以及雲端企業產品。同時加快模型迭代，將更多算力投入Gemini 4訓練。

Google、Meta、微軟及亞馬遜今年資本支出預估超過7,250億美元，字母上修全年支出，可能預示微軟與亞馬遜下周也可能跟進調高支出。

法人看好，Google硬體投資持續增速，有利台積電、聯發科、鴻海、廣達等協力廠後市營運。

Google相關協力廠均看好AI市場發展。台積電董事長暨總裁魏哲家先前表示，AI相關需求持續「極度強勁」，AI長期趨勢帶動市場對運算能力的需求不斷增加，支撐先進製程晶片需求，台積電對未來數年的AI成長趨勢維持高度信心。