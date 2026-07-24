超微AI晶片進擊！最新GPU與CPU產品採2奈米製程 台積助攻

超微強攻AI再出擊，23日端出全新AI晶片搶市，以MI455X GPU與第六代EPYC系列CPU最搶鏡，都是以台積電（2330）2奈米打造，並將兩顆新晶片共同構成Helios機櫃級解決方案。業界看好，隨著超微AI新晶片陸續出貨，將挹注台積電（2330）先進製程接單持續熱轉。

超微是在23日登場的「Advancing AI 2026」活動當中，釋出相關新品。業界認為，雖然現在GPU市場仍由輝達獨霸，隨著超微急起直追，未來市場競爭將更激烈。

超微AI新品概況

超微指出，之前AI加速器的驅動力大多來自AI訓練需求，現在有需求是因為AI推論。AI已經愈來愈融入人們日常工作流程，並日益滲透到各行各業，這樣的擴張趨勢正在延續。

談到新晶片，超微指出，MI455X專為前沿AI（frontier AI）與AI工廠部署打造，搭配HBM4記憶體，可帶來更高的詞元（Token）吞吐量與更低的詞元成本。

超微指出，MI455X的性能更強大，詞元吞吐量最多可達前一代的34倍；以詞元成本來看，可節省最高達18倍，提供高吞吐量推論、前沿模型訓練與微調（fine-tuning）所需的運算、記憶體與網路效能。

超微並端出MI430X GPU，專為針對主權AI與高效能運算（HPC）設計，提供高達288 TFLOPS的硬體級FP64效能，以滿足科學運算需求。

超微並預告其資料中心GPU發展藍圖，在今年的MI400系列之後，接下來明年將推出MI500系列產品，會搭載下一代HBM，而2028年會接續推出MI600系列產品。

此外，超微今年5月宣布第六代EPYC Venice處理器進入量產，是業界首款以台積電2奈米製程技術進入量產的高效能運算產品。

這次則進一步提到該處理器是全世界最好的伺服器CPU，供應雲端、企業與AI應用。