聽新聞
0:00 / 0:00

超微AI晶片進擊！最新GPU與CPU產品採2奈米製程 台積助攻

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲／美國舊金山23日電
超微23日在舊金山舉行Advancing AI 2026活動。記者鐘惠玲／攝影
超微23日在舊金山舉行Advancing AI 2026活動。記者鐘惠玲／攝影

超微強攻AI再出擊，23日端出全新AI晶片搶市，以MI455X GPU與第六代EPYC系列CPU最搶鏡，都是以台積電（2330）2奈米打造，並將兩顆新晶片共同構成Helios機櫃級解決方案。業界看好，隨著超微AI新晶片陸續出貨，將挹注台積電（2330）先進製程接單持續熱轉。

超微是在23日登場的「Advancing AI 2026」活動當中，釋出相關新品。業界認為，雖然現在GPU市場仍由輝達獨霸，隨著超微急起直追，未來市場競爭將更激烈。

超微AI新品概況
超微AI新品概況

超微指出，之前AI加速器的驅動力大多來自AI訓練需求，現在有需求是因為AI推論。AI已經愈來愈融入人們日常工作流程，並日益滲透到各行各業，這樣的擴張趨勢正在延續。

談到新晶片，超微指出，MI455X專為前沿AI（frontier AI）與AI工廠部署打造，搭配HBM4記憶體，可帶來更高的詞元（Token）吞吐量與更低的詞元成本。

超微指出，MI455X的性能更強大，詞元吞吐量最多可達前一代的34倍；以詞元成本來看，可節省最高達18倍，提供高吞吐量推論、前沿模型訓練與微調（fine-tuning）所需的運算、記憶體與網路效能。

超微並端出MI430X GPU，專為針對主權AI與高效能運算（HPC）設計，提供高達288 TFLOPS的硬體級FP64效能，以滿足科學運算需求。

超微並預告其資料中心GPU發展藍圖，在今年的MI400系列之後，接下來明年將推出MI500系列產品，會搭載下一代HBM，而2028年會接續推出MI600系列產品。

此外，超微今年5月宣布第六代EPYC Venice處理器進入量產，是業界首款以台積電2奈米製程技術進入量產的高效能運算產品。

這次則進一步提到該處理器是全世界最好的伺服器CPU，供應雲端、企業與AI應用。

超微 晶片 台積

延伸閱讀

AMD與Anthropic建立策略合作夥伴關係 首批1 GW部署預計2027上半年開始

微軟部署下一代AMD Instinct與AMD EPYC處理器 提供前沿模型AI推論

超微奪大單 供貨Anthropic

超微將投資Anthropic多達50億美元 挑戰輝達AI霸權

相關新聞

特斯拉超大投資！CEO馬斯克喊衝刺機器人、自駕車 台鏈沾光

特斯拉22日公布上季汽車銷售強勁，營收勁揚，但受支出暴增拖累，獲利低於預期，自由現金流更出現兩年多來首度轉負，執行長馬斯克預告：「今年是龐大的資本支出年」，全力衝刺人形機器人與自駕車等新業務。

超微AI晶片進擊！最新GPU與CPU產品採2奈米製程 台積助攻

超微強攻AI再出擊，23日端出全新AI晶片搶市，以MI455X GPU與第六代EPYC系列CPU最搶鏡，都是以台積電2奈米打造，並將兩顆新晶片共同構成Helios機櫃級解決方案。業界看好，隨著超微AI新晶片陸續出貨，將挹注台積電先進製程接單持續熱轉。

處理器缺貨 陸企搶簽長約

知情人士透露，超微與英特爾正在和中國大陸伺服器客戶簽署資料中心處理器長期採購協議，凸顯AI熱潮的更廣泛影響：需求已從AI加速器擴及記憶體、網路設備和伺服器處理器，讓供應商擁有更多尋求長期採購協議的籌碼。

Google增資本支出 協力廠樂！聯發科、鴻海等營運跟著衝

Google母公司字母（Alphabet）22日於財報會議指出，因應AI需求強勁，將上修今年資本支出，由原訂1,800億美元至1,900億美元，調高為1,950億美元至2,050億美元，比市場預期還高。業界看好，Google硬體投資持續增速，有利台積電、聯發科、鴻海、廣達等協力廠後市。

緯創唱旺AI！數年接單無虞 董座林憲銘強調需求只會愈來愈多

緯創看好AI市場發展，董事長林憲銘22日表示，AI需求只會愈來愈多；總經理林建勳則說，未來幾年訂單幾乎都沒有問題，沒看到任何AI泡沫化狀況。

緯創總經理：供應鏈赴美 趨勢不可逆

緯創總經理林建勳22日表示，美國把半導體與AI視為國安需求，要求美國製造，「供應鏈赴美趨勢已不可逆。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。