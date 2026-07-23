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全怪記憶體太貴？全球PC出貨量下滑4% 聯想仍是第一

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
市場研究機構Counterpoint Research最新發布的報告顯示，2026年第2季全球PC出貨量預計約為6500萬台，年減4%。這是自2025年第1季度以來，全球PC市場首次出現下滑。路透
市場研究機構Counterpoint Research最新發布的報告顯示，2026年第2季全球PC出貨量預計約為6500萬台，年減4%。這是自2025年第1季度以來，全球PC市場首次出現下滑。路透

市場研究機構Counterpoint Research最新發布的報告顯示，2026年第2季全球PC出貨量預計約為6,500萬台，年減4%。這是自2025年第1季度以來，全球PC市場首次出現下滑。

報告指出，PC市場降溫的一個重要原因是DRAM記憶體等核心零部件價格持續上漲，其中DRAM記憶體價格飆升對整機成本造成壓力。

PC行業三巨頭聯想戴爾、惠普本季度出貨量均出現個位數下滑。其中聯想憑藉25.6%的市占繼續穩居全球第一，其深度供應鏈關係在一定程度上緩衝成本衝擊。

‌第二至五名，則分別是惠普‌、‌戴爾、‌蘋果、‌華碩‌。‌‌不過並非所有廠商都在跌，蘋果第2季PC出貨量逆勢增長13%，主要得益於MacBook Neo等入門級新品的推出拉動銷量。

華碩同樣出現4%的正增長，報告分析認為這與華碩率先採用新一代處理器技術並大力佈局消費級AI PC市場有關。

過去一年DRAM價格的漲幅已多次被業內提及，核心原因在於AI和資料中心市場對高速記憶體尤其是HBM的需求空前旺盛，記憶體廠商將產能重點轉向利潤更高的企業級產品線，消費級市場的記憶體供給因此被擠壓，PC廠商不得不花更多錢採購同樣的記憶體容量。

Counterpoint在報告中指出，Windows系統遷移周期和AI PC普及仍在支撐部分商業換機需求，但持續攀升的記憶體價格和零部件成本正在兩頭擠壓OEM廠商。

一方面推高了整機的物料成本，迫使廠商要麼漲價、要麼砍掉低價配置機型、要麼主推高毛利的高端產品線。

另一方面消費者面對漲價的電腦也傾向於推遲或取消購買計畫，這種供需雙弱的局面若持續下去，PC市場的復甦進程將被進一步延後。

隨著記憶體價格持續在高位波動，那個「人民幣三、四千元（新台幣1.4萬、1.8萬元）買台像樣電腦」的時代恐怕正漸行漸遠。

聯想 戴爾 華碩

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