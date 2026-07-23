聽新聞
0:00 / 0:00
橘子推UTUX系統 搶攻AI遊戲商機
遊戲大廠橘子（6180）加速AI布局，23日在漫博會宣布推出獨家旗艦技術「UTUX系統」，打造具備「長記憶、可成長、能決策」能力以及可發展獨立心智的AI遊戲夥伴，藉此搶攻市場商機。
橘子指出，為驗證生成式AI在泛娛樂領域的商業化潛力，公司今年以「Gamania AI：時空越境」為主題參加漫博會，並將UTUX系統導入於旗下經典IP遊戲《便利商店》，讓玩家搶先體驗與AI店員的交流，期盼藉此提升玩家體驗。
根據Research and Markets研究指出，全球AI NPC市場規模預估至2030年將突破72億美元，年複合成長率超過31%，顯示AI NPC正從技術展示逐步邁向商業化應用，也反映遊戲產業正朝向更即時、更個人化、更具沉浸感的互動體驗發展。
橘子表示，UTUX系統在兼顧AI生成自由度的同時，能確保遊戲世界觀與角色設定的一致性，讓AI角色發展出獨立心智，並自主做出行動，成為與玩家共同成長的遊戲夥伴，透過此一方式，有望打造AI時代下，遊戲產業的全新可能。
橘子上半年營收44.18億元，年減7.3%，23日股價上漲0.5元，收43.5元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。