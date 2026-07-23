橘子推UTUX系統 搶攻AI遊戲商機

遊戲大廠橘子（6180）加速AI布局，23日在漫博會宣布推出獨家旗艦技術「UTUX系統」，打造具備「長記憶、可成長、能決策」能力以及可發展獨立心智的AI遊戲夥伴，藉此搶攻市場商機。

橘子指出，為驗證生成式AI在泛娛樂領域的商業化潛力，公司今年以「Gamania AI：時空越境」為主題參加漫博會，並將UTUX系統導入於旗下經典IP遊戲《便利商店》，讓玩家搶先體驗與AI店員的交流，期盼藉此提升玩家體驗。

根據Research and Markets研究指出，全球AI NPC市場規模預估至2030年將突破72億美元，年複合成長率超過31%，顯示AI NPC正從技術展示逐步邁向商業化應用，也反映遊戲產業正朝向更即時、更個人化、更具沉浸感的互動體驗發展。

橘子表示，UTUX系統在兼顧AI生成自由度的同時，能確保遊戲世界觀與角色設定的一致性，讓AI角色發展出獨立心智，並自主做出行動，成為與玩家共同成長的遊戲夥伴，透過此一方式，有望打造AI時代下，遊戲產業的全新可能。

橘子上半年營收44.18億元，年減7.3%，23日股價上漲0.5元，收43.5元。