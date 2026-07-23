高通與三星擴大合作 全新晶片驅動Galaxy全新產品陣容

高通在宣布擴大與三星合作，旗下專為Galaxy打造的Snapdragon 8 Elite Gen 5 行動平台（Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy）、Snapdragon Wear Elite平台以及 Snapdragon AR1 Gen 1 將為三星最新的多款裝置提供支援，包括 Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra、Samsung Galaxy Z Fold8、Samsung Galaxy Z Flip8、Samsung Galaxy Watch9、Samsung Galaxy Watch Ultra2 以及全新智慧眼鏡。

高通表示，Snapdragon是全新Galaxy裝置的核心平台，實現橫跨智慧型手機、穿戴式裝置與智慧眼鏡的一致AI體驗。藉由強大的裝置上運算能力以及強化的跨裝置連接能力，Snapdragon提供一致、具情境感知能力且日益自主化的使用體驗，可依據使用者的生活、工作與創作方式即時調適。

高通總裁暨執行長Cristiano Amon表示：「我們正邁入AI的新時代，智慧能力已深度整合至人們每日倚賴的個人裝置中。藉著Snapdragon為最新Galaxy智慧型手機、智慧手錶與智慧眼鏡提供支援，高通與三星正攜手為Galaxy生態系打造更自然、更具情境感知能力的AI體驗。我們很榮幸能延續近30年的創新合作，共同定義下一世代的行動體驗。」

三星電子行動通訊（MX）事業部總裁暨營運長Won-joon Choi表示：「全新Galaxy產品陣容，是三星與高通技術公司在開發工程上密切合作的成果。我們共同針對各種Galaxy裝置形態最佳化Snapdragon平台，提供Galaxy AI體驗所需的卓越效能與效率。這項基礎讓使用者能在智慧型手機、智慧手錶與智慧眼鏡之間無縫切換，享受一致且頂級的Galaxy體驗。」

高通也與三星和Google持續擴大於Android XR領域的合作，除Galaxy XR頭戴式裝置外，更將合作延伸至採用Snapdragon AR1 Gen 1平台的智慧眼鏡。於Samsung Unpacked活動中，Gentle Monster與Warby Parker再發表兩款全新智慧眼鏡設計，作為今年秋季即將推出更完整系列，所有產品皆搭載Snapdragon平台。可望在消費者今年秋季，能體驗更多元的智慧眼鏡。