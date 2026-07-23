微軟部署下一代AMD Instinct與AMD EPYC處理器 提供前沿模型AI推論

超微（AMD）宣布擴大與微軟Azure的策略合作夥伴關係，涵蓋AMD GPU、CPU、網路以及軟體領域。此次合作擴展的核心，微軟將部署AMD Helios機櫃級解決方案，為微軟本身、其AI客戶及Azure AI服務提供前沿模型AI推論。此外，Azure將新增兩款搭載AMD EPYC CPU的虛擬機器（VM）系列，並擴大Pensando DPU的部署，以支援Azure的網路服務。AMD將於2026年下半年開始向包括微軟在內的客戶供貨Helios。

AMD Helios結合AMD Instinct MI455X GPU、AMD EPYC “Venice” CPU、Pensando網路架構以及ROCm軟體，打造專為大規模AI訓練與推論的而設計的開放式整合機櫃級平台。Azure的部署將使用Helios執行涵蓋前沿模型、Azure AI服務及客戶應用程式的推理工作負載。

AMD董事長暨執行長蘇姿丰表示：「AMD與微軟多年來共同打造高效能基礎設施，如今我們將這項合作夥伴關係延伸至Azure上完整的AMD AI解決方案堆疊。微軟全新的AMD部署代表著重要里程碑，展現我們為Azure客戶提供領先運算解決方案，並共同擴展下一代AI基礎設施。」

微軟董事長暨執行長Satya Nadella表示：「客戶正在尋求針對廣泛工作負載進行最佳化的AI 基礎設施，包括從訓練與推論到資料準備、搜尋與強化學習。透過與AMD的合作，我們藉由AMD Helios擴展Azure基礎設施產品組合，為客戶提供建置與執行下一代AI應用所需所需的效能、擴展能力及選擇。」