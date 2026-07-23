晶瑞光布局無人機AI視覺+AI 微算力業務雙引擎 看好下半年營運表現

晶瑞光（6787）旗下紅外窄帶濾光片、AI飛控模組等相關產品應用在ToF模組、無人機、AI無人載具等領域上，貢獻今年上半年營收1.13億元，年增63.11%；晶瑞光看好今年下半年營運表現，目前紅外光學元件產能持續滿載，訂單能見度已清晰看至2027年底。

晶瑞光指出，積極進行產品結構調整與高附加價值領域轉型，從上半年合併營收來看，光學元件紅外濾光片占整體營收比重已從去年全年度的25%上升至今年上半年的57%，成為營運最主要的成長支柱；在終端應用方面，車載領域的營收占比從2025年的10%大幅提升至50%，無人機領域則有2%的營收挹注。

晶瑞光看好今年下半年營運表現，目前除了紅外光學元件產能持續滿載，訂單能見度已清晰看至2027年底外，同時瞄準全球無人機與AI無人載具市場爆發性成長需求，積極布局無人機相機模組、遠距攝相機、高階紅外熱像模組及AI飛控模組。

晶瑞光指出，旗下單光相機鏡頭模組成功斬獲烏克蘭無人機產業客戶採購訂單，雙方目前就後續遠距紅外熱像相機模組需求量、拉貨時程及長期策略採購規劃仍持續討論，並持續深化合作關係。

另一方面，晶瑞光也積極與無人機產業鏈赴海外市場參加各大知名展會，包括波蘭、捷克、美國等地，拉高品牌知名度，創造訂單保持良好能見度，以期無人載具相關產品成為晶瑞光繼車載與紅外光學元件後的第三大核心營收來源。

晶瑞光指出，集團旗下子公司「晶芯智科」提出全新 AI 商模，推出以B to C型態切入 AI 邊緣運算與算力租賃市場，在全球網路交易平台上建立「AI微算力網絡平台」。