快訊

國民黨勝訴！中興山莊土地遭黨產會追徵32億 最高行撤銷處分確定

不只賣文創！故宮連電動機車也賣 網見龍藏經版「如帝王般馳騁街頭」

普悠瑪超速過彎出軌釀18死…司機員尤振仲判關4年半 已獲假釋出獄

聽新聞
0:00 / 0:00

艾訊強化資安布局 迎接歐盟《網路韌性法案》新時代

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠艾訊（3088）在歐盟《網路韌性法案》(Cyber Resilience Act，CRA) 正式通過之前，艾訊已率先取得IEC 62443-4-1 Maturity Level 2認證，充分展現公司長期落實安全設計 (Secure-by-Design) 開發理念的承諾，並將資安視為打造安全、可靠且具韌性工業運算平台的重要基石。

奠基於通過認證的安全開發生命周期，艾訊持續將資安策略由流程管理延伸至產品層級的安全設計。目前，公司已將IEC 62443-4-2安全要求納入產品開發藍圖，並配合CRA的實施時程，積極規劃取得艾訊首項IEC 62443-4-2 Security Level 2 (SL2) 產品認證。展望未來，艾訊將持續以IEC 62443-4-2作為產品設計的重要依循標準，協助客戶建構更安全、更符合國際法規要求的工業運算系統，廣泛應用於工業自動化、交通運輸、能源管理及關鍵基礎設施等領域。

歐盟《Cyber Resilience Act》對產品設計及產品生命周期管理皆提出完整的資安要求。在產品生命周期管理方面，艾訊正依循CRA第13條所規範的製造商義務，以及第14條所要求的弱點與資安事件通報機制，持續完善漏洞管理 (Vulnerability Management)、資安事件應變 (Incident Response) 及相關通報流程。同時強化韌體元件追蹤能力，並依據晶片組、韌體供應商及上游合作夥伴的技術支援規劃，逐步擴展適用平台的SBOM (軟體物料清單，Software Bill of Materials) 建置與管理。

在產品安全方面，艾訊持續於適用平台落實Secure-by-Design (安全設計) 與Secure-by-Default (預設安全) 原則，依產品需求整合TPM 2.0、安全開機 (Secure Boot)、BIOS與韌體保護等多項安全機制，以提升系統完整性與整體韌性。未來艾訊亦將持續推動產品朝符合IEC 62443-4-2 SL2要求的方向發展，並以此作為產品資安設計的重要依據。

艾訊韌體研發處處長高全成表示：「歐盟《網路韌性法案》再次印證了艾訊一直以來的理念 - 資訊安全必須從產品設計初期即納入考量，並貫穿整個產品生命周期。我們希望協助客戶在持續演進的法規要求與資安挑戰下，更有信心地推動產品開發與市場布局，同時加速系統整合與產品上市，攜手創造長遠且互利的合作成果。」

歐盟 資安

延伸閱讀

Coupang 酷澎連二年響應教育部 AIS3 計畫 分享 AI 時代資安實戰經驗

經濟日報社論／AI晶片變局下的台灣選擇

大東電搶美國AI商機

AI原生防禦×訂閱制內容經濟：台灣新興科技企業的資本市場新路徑

相關新聞

委員數不足恐影響iPhone上市？NCC主委給出答案

國家通訊委員會（NCC）委員目前七缺四，現有三名委員將在這個月底任期屆滿，外界關心是否會影響下半年新手機上市期程，尤其是下半年將發布iPhone 18。對此，通傳會代理主委陳崇樹今（23）日表示，基本上不會影響上市。主要是台灣與相關射頻器材審驗機構，例如電信技術中心（TTC）等，都已簽署三年期行政委託契約，只要契約仍在有效期間內，就可以持續辦理相關審驗。

AMD與Anthropic建立策略合作夥伴關係 首批1 GW部署預計2027上半年開始

AI晶片大廠超微（AMD）與Anthropic宣布建立策略合作夥伴關係，將於AMD Helios機櫃級解決方案中部署高達2 GW規模的AMD Instinct MI450系列 GPU，首批1 GW部署預計於2027年上半年開始。

無人機AI視覺＋AI微算力雙引擎推動 晶瑞光力拚Q4單月轉平

晶瑞光（6787）受惠於旗下紅外窄帶濾光片、AI飛控模組等相關產品應用在ToF模組、無人機、AI無人載具等領域上，不僅貢獻晶瑞光2026年上半年營收達1.13億元、年增63.11％，在旗下子公司晶芯智科布局於AI微算力池出租的穩定業績挹注下，兩大業務引擎熱轉，創造晶瑞光成功打造一個AI產業的小金雞；晶瑞光預期隨訂單和稼動率穩定提升，預估Q4單月可望損益兩平。

夢幻聯動！華碩ｘT1聯名顯示卡全台開賣 結合競技精神與頂尖效能

PC品牌大廠華碩（2353）於今年五月新品試玩會中首度曝光，與《英雄聯盟》世界冠軍戰隊跨界聯名的T1 GeForce RTX 5070 / 5060 Ti顯示卡，明起在台上市！T1營運長Josh Ahn表示，此次強強聯手完美結合永不妥協的競技精神與頂尖效能，絕對是所有玩家、粉絲不容錯過的超夢幻逸品！

工研院攜手產學研打造遊藝科技 開創場域體驗經濟新商機

工研院23日宣布，攜手台灣遊戲產業振興會，於2026臺灣國際電玩電競產業展中打造「GamiVerse 2026遊藝科技體驗館」，整合AI人工智慧、骨架偵測及無密碼身分辨識等跨領域技術，將展場打造為虛實整合的冒險世界。民眾只需透過手機瀏覽器，即可體驗科技與遊戲融合的沉浸式互動，未來這套系統可望導入傳統展覽與科技展示場域，以延長觀眾停留時間、提高攤位互動率，協助業者將展場人潮轉化為實際洽商機會。

台南攜手台積電推動科普教育 黃偉哲盼發掘下一個黃仁勳、蘇姿丰

台南市政府持續推動AI、機器人及無人機等新興科技及科普教育，今(23)日攜手台積電（2330）慈善基金會於安定國小辦理「科普實驗室Action！」，透過再生能源主題課程，引導學生認識發電原理。市長黃偉哲感謝台積電長期深耕台南，不僅帶動地方產業發展，也透過台積電慈善基金會持續投入教育，讓科學教育在校園扎根，培養孩子們的科學探究能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。