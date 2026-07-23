艾訊強化資安布局 迎接歐盟《網路韌性法案》新時代

工業電腦廠艾訊（3088）在歐盟《網路韌性法案》(Cyber Resilience Act，CRA) 正式通過之前，艾訊已率先取得IEC 62443-4-1 Maturity Level 2認證，充分展現公司長期落實安全設計 (Secure-by-Design) 開發理念的承諾，並將資安視為打造安全、可靠且具韌性工業運算平台的重要基石。

奠基於通過認證的安全開發生命周期，艾訊持續將資安策略由流程管理延伸至產品層級的安全設計。目前，公司已將IEC 62443-4-2安全要求納入產品開發藍圖，並配合CRA的實施時程，積極規劃取得艾訊首項IEC 62443-4-2 Security Level 2 (SL2) 產品認證。展望未來，艾訊將持續以IEC 62443-4-2作為產品設計的重要依循標準，協助客戶建構更安全、更符合國際法規要求的工業運算系統，廣泛應用於工業自動化、交通運輸、能源管理及關鍵基礎設施等領域。

歐盟《Cyber Resilience Act》對產品設計及產品生命周期管理皆提出完整的資安要求。在產品生命周期管理方面，艾訊正依循CRA第13條所規範的製造商義務，以及第14條所要求的弱點與資安事件通報機制，持續完善漏洞管理 (Vulnerability Management)、資安事件應變 (Incident Response) 及相關通報流程。同時強化韌體元件追蹤能力，並依據晶片組、韌體供應商及上游合作夥伴的技術支援規劃，逐步擴展適用平台的SBOM (軟體物料清單，Software Bill of Materials) 建置與管理。

在產品安全方面，艾訊持續於適用平台落實Secure-by-Design (安全設計) 與Secure-by-Default (預設安全) 原則，依產品需求整合TPM 2.0、安全開機 (Secure Boot)、BIOS與韌體保護等多項安全機制，以提升系統完整性與整體韌性。未來艾訊亦將持續推動產品朝符合IEC 62443-4-2 SL2要求的方向發展，並以此作為產品資安設計的重要依據。

艾訊韌體研發處處長高全成表示：「歐盟《網路韌性法案》再次印證了艾訊一直以來的理念 - 資訊安全必須從產品設計初期即納入考量，並貫穿整個產品生命周期。我們希望協助客戶在持續演進的法規要求與資安挑戰下，更有信心地推動產品開發與市場布局，同時加速系統整合與產品上市，攜手創造長遠且互利的合作成果。」