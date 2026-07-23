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中美晶攜手環球晶、續升綠能 帶52名學童玩 AI、學綠能
中美晶（5483）、環球晶圓（6488）與續升綠能23日宣布，攜手IC之音及玄奘大學舉辦公益科普營，邀請52名新竹地區小學生展開兩天一夜移地學習，透過AI、創客實作及再生能源課程，拉近孩子與科技產業的距離。
此次活動為「派歐尼秧苗計畫」一環，也是中美矽晶集團連續第三年參與。課程包含AI科技紙飛機、AR／VR體驗、空拍機操作、藍晒手作及雷射切割等內容，並安排AI科普電影《科學少女》，讓學童從實際操作中認識人工智慧與科技應用。
營隊也設置「ESG再生能源小學堂」，由中美矽晶集團員工擔任講師，從氣候與能源切入，帶領孩子了解能源使用、氣候變遷與日常生活的關係，將半導體晶圓、太陽能發電及再生能源等產業知識，轉化為容易理解的科普內容。
中美矽晶表示，未來將持續結合環球晶圓、續升綠能在半導體及再生能源領域的專業，串聯媒體與學術資源，陪伴更多學童接觸STEM教育，並縮短不同地區之間的教育資源落差。
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