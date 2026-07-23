AMD與Anthropic建立策略合作夥伴關係 首批1 GW部署預計2027上半年開始

AI晶片大廠超微（AMD）與Anthropic宣布建立策略合作夥伴關係，將於AMD Helios機櫃級解決方案中部署高達2 GW規模的AMD Instinct MI450系列 GPU，首批1 GW部署預計於2027年上半年開始。

Anthropic將部署搭載AMD Instinct MI455X GPU的AMD Helios機櫃級解決方案。MI455X GPU隸屬於AMD Instinct MI450系列，並搭配AMD EPYC “Venice”系列CPU、AMD Pensando™網路技術以及AMD ROCm軟體平台。Helios專為下一代AI訓練與推論打造，能提供最嚴苛AI工作負載所需的效能、效率與可擴展性。此項部署建立於Anthropic目前已採用的AMD Instinct MI355X GPU基礎之上。

此外，AMD與Anthropic將展開為期多年的工程合作，運用Claude加速AMD軟體開發。具體而言，雙方團隊將運用Claude最佳化AMD Instinct GPU的工作負載，並加速ROCm軟體開發。AMD也將在其工程與產品開發團隊中廣泛採用Claude。

AMD已承諾將對Anthropic進行高達50億美元的策略性股權投資。

AMD董事長暨執行長蘇姿丰表示：「我們非常高興能深化與Anthropic的合作夥伴關係，並以GW等級規模部署AMD Helios。這項合作將結合Anthropic在前沿AI領域的領導地位，以及AMD高效能運算的完整實力。我們將共同加速AI大規模的採用，並將Helios打造為下一代AI基礎設施的重要平台。」

Anthropic共同創辦人暨運算長Tom Brown表示：「取得充足的運算資源，是讓Claude持續保持在前沿地位並滿足客戶需求的關鍵。透過與AMD在全堆疊領域合作，我們確保所需的運算容量，並針對Claude的訓練與服務進行最佳化。在多元化的硬體架構上運行，使我們能夠將適合的工作負載配置至最合適的硬體。」