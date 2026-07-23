無人機AI視覺＋AI微算力雙引擎推動 晶瑞光力拚Q4單月轉平

晶瑞光（6787）受惠於旗下紅外窄帶濾光片、AI飛控模組等相關產品應用在ToF模組、無人機、AI無人載具等領域上，不僅貢獻晶瑞光2026年上半年營收達1.13億元、年增63.11％，在旗下子公司晶芯智科布局於AI微算力池出租的穩定業績挹注下，兩大業務引擎熱轉，創造晶瑞光成功打造一個AI產業的小金雞；晶瑞光預期隨訂單和稼動率穩定提升，預估Q4單月可望損益兩平。

晶瑞光指出，公司積極進行產品結構調整與高附加價值領域轉型。從今年上半年合併營收來看，其中，光學元件紅外濾光片占整體營收比重已從去年全年度的25％上升至今年上半年的57％，成為營運最主要的成長支柱；而在終端應用方面，車載領域的營收占比亦從2025年的10％大幅提升至50％，無人機領域更有2％的營收挹注。

晶瑞光更看好今年下半年營運表現，目前除了紅外光學元件產能持續滿載，訂單能見度已清晰看至2027年底外，同時瞄準全球無人機與AI無人載具市場爆發性成長需求，積極布局無人機相機模組、遠距攝相機、高階紅外熱像模組及AI飛控模組，尤其在旗下單光相機鏡頭模組成功斬獲烏克蘭無人機產業客戶採購訂單，雙方目前就後續遠距紅外熱像相機模組需求量、拉貨時程及長期策略採購規劃仍持續討論，並持續深化合作關係，另一方面，晶瑞光也積極與無人機產業鏈赴海外市場參加各大知名展會，包括波蘭、捷克、美國等地，拉高品牌知名度，創造訂單保持良好能見度，以期無人載具相關產品成為晶瑞光繼車載與紅外光學元件後的第三大核心營收來源，並助力營運展現強勁成長動能、更上一層樓。

晶瑞光集團旗下子公司「晶芯智科」提出全新AI商模，推出以B to C型態切入 AI 邊緣運算與算力租賃市場，在全球網路交易平台上建立「AI微算力網絡平台」。因應全球Token經濟來臨與企業面對「算力昂貴」的痛點，晶芯智科透過自建AI算力池與自行研發的算力切片技術，提供彈性且高經濟效益的「AI微算力」租賃與算力調度服務，打破傳統雲端巨頭壟斷且價格昂貴的限制，讓中小企業與AI開發者能以極具競爭力的成本取得高品質算力資源。

展望未來，晶瑞光將持續鞏固半導體與光電技術的核心競爭力，深度整合晶陽光電於高階紅外熱像晶片研發技術，以及子公司晶芯智科在 AI 微算力與AI視覺演算法的創新軟實力，精準串聯「晶片—光學模組—AI 軟體—算力平台」四大環節，建構全方位高附加價值之AI生態系，躍升為國際防務與智慧科技供應鏈中不可或缺的關鍵系統整合商。同時，隨著營收規模持續擴大、新事業體效益發酵，晶瑞光集團將借重資本市場資源，加速深化全球市場布局、擴充產能與技術研發，推動營運規模邁向下一階段的高速成長期。