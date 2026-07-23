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夢幻聯動！華碩ｘT1聯名顯示卡全台開賣 結合競技精神與頂尖效能

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩於今年五月新品試玩會中首度曝光，與《英雄聯盟》世界冠軍戰隊跨界聯名的T1 GeForce RTX 5070 / 5060 Ti顯示卡，明起在台上市。華碩／提供
華碩於今年五月新品試玩會中首度曝光，與《英雄聯盟》世界冠軍戰隊跨界聯名的T1 GeForce RTX 5070 / 5060 Ti顯示卡，明起在台上市。華碩／提供

PC品牌大廠華碩（2353）於今年五月新品試玩會中首度曝光，與《英雄聯盟》世界冠軍戰隊跨界聯名的T1 GeForce RTX 5070 / 5060 Ti顯示卡，明起在台上市！T1營運長Josh Ahn表示，此次強強聯手完美結合永不妥協的競技精神與頂尖效能，絕對是所有玩家、粉絲不容錯過的超夢幻逸品！

其中，T1 GeForce RTX 5070採用低調內斂的經典黑、白配色，猶如電子競技所需的分明條理與紀律，搭配T1標誌性的紅色線條與隊徽點綴，不僅象徵熱情、力量與權威，更像是戰場上因激鬥而生的奪目閃光，劃破極簡，成就不凡！再加上背板細緻刻劃的成員肖像與簽名，讓整張顯示卡「獨自升級」為史詩級的珍貴蒐藏，每次開機都能重現榮耀時刻，向傳奇致敬！

而T1 GeForce RTX 5060 Ti則以搶眼的紅、白雙色為基調，詮釋戰隊鮮明形象；具動態感的隊徽設計，除了張力十足，辨識度也瞬間拉滿！匠心獨具的Ｑ版選手人像和簽名，造型俏皮活潑，徹底顛覆電腦零組件就是冰冷陽剛的傳統刻板印象，並在個性化、效能與日常娛樂間取得絕佳平衡，勢將擄獲廣大玩家與粉絲芳心。

同時，兩款顯示卡均內建華碩深受好評的GPU Tweak III調校軟體，不僅提供直覺操作、先進散熱控制與系統即時監測，更特別收錄由T1團隊精心打造的主題介面，搭配隨貨附贈的專屬特典，包括：聯名磁鐵、貼紙，無論攻城略地或挑戰極限超頻，都能輕鬆賦予儀式感，展現個人電競主張！

內裝方面，全新T1 GeForce RTX 5070 / 5060 Ti搭載軸向式風扇，其較小的風扇轂可容納更長扇葉與阻隔環，增加向下進風氣壓，其中雙滾珠軸承還能大幅延長使用壽命，更經久耐用；再加上先進的MaxContact散熱器，可提升散熱底座與GPU晶片接觸面積，降低系統運作溫度，即使在高負載狀態下長時間使用也完全不是問題。

此外，T1 GeForce RTX 5070 / 5060 Ti另內建雙BIOS開關、0dB風扇技術，玩家可在靜音／效能模式間直覺切換；而獨家全自動製程，則能減少傳統人工產線的不確定性，搭配GPU Guard防護，於GPU四角塗覆黏合劑強化結構，以確保遊戲所需的穩固動能，品質可靠值得信賴。

英雄聯盟 華碩 顯示卡

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