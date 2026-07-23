工研院攜手產學研打造遊藝科技 開創場域體驗經濟新商機

工研院23日宣布，攜手台灣遊戲產業振興會，於2026臺灣國際電玩電競產業展中打造「GamiVerse 2026遊藝科技體驗館」，整合AI人工智慧、骨架偵測及無密碼身分辨識等跨領域技術，將展場打造為虛實整合的冒險世界。民眾只需透過手機瀏覽器，即可體驗科技與遊戲融合的沉浸式互動，未來這套系統可望導入傳統展覽與科技展示場域，以延長觀眾停留時間、提高攤位互動率，協助業者將展場人潮轉化為實際洽商機會。

隨著AI人工智慧、擴增實境等數位科技快速發展，遊戲化應用正從娛樂產業延伸至展覽、教育、觀光等多元場域，成為體驗經濟的重要趨勢。

工研院協理蘇孟宗表示，根據調研機構Precedence Research預估，2034年全球遊戲化市場規模將上看500億美元。隨著全球從產品經濟邁向體驗經濟，市場競爭已從「產品功能」轉向「體驗價值」，關鍵在於如何創造吸引民眾參與的互動體驗。為此，工研院提出結合遊戲化（Gamification）與科技（Technology）的GamiTech（遊藝科技）策略，將科技轉化為有感、具互動性的體驗，應用可涵蓋AI生成共創體驗、內容IP 沉浸互動、城市實境探索及跨域人才培育等面向。同時，工研院發揮跨域整合優勢，整合策略規劃、策展設計、系統整合及AI技術等能量，攜手產學研與新創團隊打造場域驗證典範，建立可複製的系統整合框架與應用模式，讓遊戲化體驗能快速導入展覽、遊樂園、智慧觀光等公共場域，加速GamiTech創新應用落地。

台灣遊戲產業振興會理事長劉信表示，遊戲化的創新應用不僅是數位娛樂產業的延伸，更是引領體驗經濟轉型升級的關鍵。這次與工研院合作的「GamiVerse 2026遊藝科技體驗館」，印證了臺灣在跨領域科技與遊戲創意融合上的發展潛力。然而，要真正開創「體驗經濟新藍海」，絕非單一產業或機構能獨力完成，必須仰賴產業源源不絕的數位創意與內容 IP，政府前瞻性的政策引導與場域開放，學界持續且深厚的學術研發，以及研究機構提供關鍵轉化的技術資源。台灣遊戲產業振興會期待本次與工研院的合作，能拋磚引玉並在未來凝聚產官學研四大核心力量，攜手同心開拓全球體驗經濟的無限商機。

遊戲化手法常見於行銷活動，但往往難以證明「到底有沒有效」。工研院建立「遊藝科技場域應用效益評估指標1.0」，並與國立臺灣科技大學應用科技研究所特聘教授侯惠澤的MEG（迷你教育遊戲設計）團隊合作，從觀展者(玩家) 進入遊戲化場域分析服務旅程，並蒐集分析活動體驗數據與成效統計，可提供產業以客觀數據檢視參與度、留存率與轉換成效，作為投入體驗行銷及優化場域設計的重要決策依據。

工研院將持續以GamiTech遊藝科技策略先行，串聯創新科技、內容IP與實體場域，攜手產學打造具成效驗證的高附加價值體驗服務，並持續深化AI、AR等關鍵技術整合，建立可複製、可擴散的場域遊戲化解決方案。透過遊戲化互動延長觀眾停留時間，提升展區導流、品牌互動及集客效益，將人潮轉化為實際商機。協助業者創造互動體驗與商業價值雙贏，推動更多創新技術應用落地，帶動臺灣體驗經濟發展。