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中華電信節能見效！通過空調設備自願減量專案註冊 節能率逾37.5%

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

為落實環境永續，中華電信指出，台北信義園區服務大樓以「冰水主機汰換節能改善自願減量專案」，透過汰換老舊空調設備，通過環境部空調節能類固定型10年期計畫書的註冊；除升級空調設備，有效提升能源使用效率，並整合數位監控系統，建立可驗證、可追蹤的碳減量機制，預估每年可節省用電逾22萬度、減碳約79噸，節能率目標達37.5%以上，展現節能減碳的成果。

中華電信（2412）表示，節能專案與零點科技公司合作，導入具備CNS能源效率1級標章的磁懸浮無油變頻離心式冰水主機，透過磁懸浮無摩擦損耗的技術優勢，結合變頻控制，使系統能隨辦公大樓的動態負載精準調節，提升節能效益；採用環保冷媒，確保從設備到運轉皆符合環境永續與國際標準，降低對環境的潛在影響。同時，響應經濟部能源署節能績效保證專案（ESCO），加速達成高效節能設備導入。

在節能管理方面，中華電信導入智慧化監控系統，可即時蒐集電力、流量與溫差等數據，掌握設備運轉狀態、能源使用趨勢及異常警示，並進行高頻率監測與分析，強化能源調度的決策；查驗流程採用環境部認可的「AMS-II.C.需求端利用特定技術的能源效率活動」小規模減量方法學，不僅確保減碳效益具國際公信力，也為企業導入碳管理與碳資產策略奠定基礎。

此外，中華電信指出，系統支援跨平台通訊整合與趨勢分析功能，可進行多據點能源管理，有助於推展至中華電信各營運據點及機房，打造智慧節能營運架構，提升系統透明度與管理效率，擴大節能成效。

中華電信強調，結合數位科技與智慧管理，逐步降低營運碳排放，持續以具體行動實踐永續承諾，打造企業低碳轉型的典範。

減碳 環境部 台北

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