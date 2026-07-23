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Google 財報營收亮眼、但現金流轉負數 資本支出大增

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google母公司Alphabet公布2026年第2季度財報，受惠於強勁的雲端業務和Gemini AI技術推動，總營收達1,198億美元，年增 24%，每股盈餘與營收均優於預期，包括營利（Operating Income）增長30% 至 408億美元。

值得注意的是，因龐大的AI建設支出，Alphabet罕見地出現單季自由現金流轉為負59億美元。市場擔憂巨額資本投入膨脹速度遠快於營運現金流增長。另外，Google需額外向第三方租用算力作為過渡方案（Bridging Strategy），收購資安業者Wiz的整合成本也將對營運利潤率造成壓力。

Google Cloud雲端部門營收年增幅度高達82%，達248億美元，部門營利也翻倍擴大。雲端未完成訂單（Backlog）已累積至5,140億美元，反映企業對Gemini及Google AI基礎設施的強勁需求。本業的搜尋與廣告部分，搜尋業務業績年增17%，AI Overviews與AI搜尋模式有效提高用戶參與度與廣告變現效率。

Alphabet在上季資本支出達到449億美元，主要用於AI伺服器（60%）以及數據中心與網路設備（40%）建置。雖大幅上調年度資本支出至1,950億至2,050億美元，高於先前提出的1,800億至1,900億美元，但市場擔心AI基礎設施供應受限帶來的利潤率隱憂，股價下跌1.4%。

Google 營收 Alphabet

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