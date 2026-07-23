委員數不足恐影響iPhone上市？NCC主委給出答案

國家通訊委員會（NCC）委員目前七缺四，現有三名委員將在這個月底任期屆滿，外界關心是否會影響下半年新手機上市期程，尤其是下半年將發布iPhone 18。對此，通傳會代理主委陳崇樹今（23）日表示，基本上不會影響上市。主要是台灣與相關射頻器材審驗機構，例如電信技術中心（TTC）等，都已簽署三年期行政委託契約，只要契約仍在有效期間內，就可以持續辦理相關審驗。

NCC委員目前七缺四，現有三名委員將在這個月任期屆滿，如行政院未能提名人選，並經立法院同意通過，恐怕將會鬧空城，再加上屆時如果委員數不夠，下半年又剛好是新手機上市的旺季，尤其是iPhone 18即將上市，外界關心是否會影響台灣上市進度。

行政院發言人李慧芝表示，針對NCC委員提名部分，目前行政作業已進入最後階段，待程序完成後，行政院將儘速提出提名名單，希望盡快完成相關作業。

至於有關新機上市進度，陳崇樹補充，「基本上不會影響上市。」最主要的因素就是台灣與相關射頻器材審驗機構，例如電信技術中心（TTC）等，都已簽署三年期行政委託契約，只要契約仍在有效期間內，就可以持續辦理相關審驗。

另外，陳崇樹說，台灣與美國、新加坡等國均簽有測試報告相互承認協議，因此若NCC委員會尚未完成組成，新機仍可透過美國完成測試，台灣承認其測試報告，再由國內檢驗驗證機構依照相關審驗辦法完成認證。

此外，陳崇樹也提到，依照蘋果歷年作業時程，新機認證目前應已陸續進行，因此短期內不會影響上市。不過，他也強調，如果委員會長期無法組成，超過行政委託契約有效期間，屆時就有可能產生新機上市的影響。