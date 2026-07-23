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高通、三星擴大合作 Snapdragon一次打進Galaxy手機、手錶與智慧眼鏡
高通與三星進一步擴大合作版圖。高通技術公司今（23）日宣布，最新Snapdragon平台將全面進駐三星Galaxy新品，範圍不再只有智慧型手機，還首度延伸至智慧手錶，並攜手Google搶進智慧眼鏡市場，串起橫跨手機、穿戴裝置及Android XR的AI生態系。
三星最新摺疊機Galaxy Z Fold8 Ultra、Z Fold8及Z Flip8，將搭載專為Galaxy調校的Snapdragon 8 Elite Gen 5。高通指出，該平台整合新一代Oryon CPU、GPU及NPU，主打更高效的裝置端AI運算，可支援智慧相機、遊戲及AI連接等功能，讓Galaxy AI能依據使用情境即時調整。
雙方合作也首度深入智慧手錶。Galaxy Watch9及Galaxy Watch Ultra2將採用Snapdragon Wear Elite，這也是三星第一次導入Snapdragon智慧手錶平台。透過感測器融合、高效能運算及連接技術，新款手錶可持續掌握使用者情境，提供更主動、個人化的健康資訊與建議。
在智慧眼鏡方面，高通、三星與Google延續Android XR合作，將Snapdragon AR1 Gen 1導入全新產品。Gentle Monster與Warby Parker已在Samsung Unpacked公開兩款設計，更多產品預計今年秋季陸續推出，顯示三方合作正由Galaxy XR頭戴裝置加速向日常穿戴市場延伸。
高通執行長Cristiano Amon表示，高通與三星近30年的合作正邁入新階段，未來AI將更深度融入使用者每天接觸的個人裝置，讓手機、手錶與智慧眼鏡之間形成更自然、能理解情境的互動體驗。
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