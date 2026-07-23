鴻海電動車策略長：Level 4自駕普及快於預期 2040年搭載率上看80%

鴻海電動車策略長關潤（Jun Seki）表示，由於自動駕駛技術的可靠性大幅提升，Level 4自駕技術的普及速度可能快於預期。

日媒報導，關潤援引海外案例指出，車輛脫離自駕模式的頻率已降至每3萬公里一次。不依賴高精度感測器等昂貴硬體的技術也陸續問世，有助降低成本、加速市場發展。

他預測，2030至2035年間，自駕技術將變得更平價、更可靠；到2040年左右，Level 4以上技術的搭載率可望超過80%。

關潤認為，自駕系統的耗電量高，因此更適合純電動車（EV）。電動車目前仍面臨充電時間過長等問題，但這些障礙一旦解決，即使沒有補貼，也能與油電混合動力車競爭。

鴻海正調整車輛電子電氣架構與作業系統，為Level 4所需的更高算力預作準備。