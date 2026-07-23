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市調：記憶體價格飆漲衝擊PC產業 第2季出貨年減4%

中央社／ 新竹23日電

市場研究機構Counterpoint Research表示，記憶體價格飆漲、零組件成本升高，影響電腦代工廠的生產計畫，並抑制消費者需求，第2季全球個人電腦（PC）出貨量因而滑落至6500萬台，年減4%，是2025年第1季以來首度下滑。

Counterpoint Research指出，動態隨機存取記憶體（DRAM）價格急遽上漲，顯著提高個人電腦的物料清單成本，迫使電腦代工廠提高價格、減少入門級配置，或優先發展利潤較高的高階機種。

Counterpoint Research預期，對價格敏感的入門級和消費級市場需求，恐將大幅萎縮；商業領域的需求將相對穩定。記憶體短缺不再只是短期供應問題，已成為改變個人電腦產業發展方向的關鍵因素，隨著電腦代工廠面臨更高的零件成本，市場將轉向高階的人工智慧電腦（AI PC）。

蘋果（Apple）近期調漲產品售價，CounterpointResearch表示，是對成本上升的必然反應，預期下半年其他個人電腦廠也將漲價，整體平均售價可能持續上揚。

Counterpoint Research統計，聯想第2季市占率25.6%，維持龍頭地位。惠普（HP）第2季出貨量年減8%，減少幅度最大；蘋果第2季出貨量年增13%，表現最佳。

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