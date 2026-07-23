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中華電信以AI、5G科技化身生態守護神

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

電信龍頭中華電信近年積極響應《昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架》與「自然相關財務揭露（TNFD）」國際趨勢，持續深耕自然風險治理，建立科學化評估與透明揭露機制，中華電信認為，面對自然與生態挑戰時，科學數據與跨域合作是不可或缺的關鍵，善用資通訊核心技術，運用AI、5G技術、導入AIoT技術智慧監控生長環境，以科技力量擴大自然保育的實質影響力。

中華電信自2024年起發行台灣電信業首本中英文TNFD報告書。報告採用國際主流的LEAP方法學，並參考GRI準則等國際指標，量身打造符合台灣環境特性的本土化分析流程，且評估範疇逐年擴大。目前已全面覆蓋陸域全區營運據點與海纜，更將重要供應商、集團子公司等價值鏈納入評估，完整呈現企業營運與自然環境的共生關係。

為實現生物多樣性「淨正向影響（NPI）」與「無淨毀林（NND）」的永續承諾，中華電信表示，緊扣「減緩自然損失」與「促進自然正向」兩大核心，將自然治理轉化為具體行動。

身為電信龍頭同時具備資通訊整合能力，中華電信指出，善用資通訊核心技術，運用AI與5G技術打造「黑面琵鷺棲地AI生態觀測系統」，大幅提升黑面琵鷺的族群調查效率，並強化棲地安全監測；同時推動「百種保育計畫」，將全台各地的營運據點轉化為瀕危及原生植物的保育基地，並導入AIoT技術智慧監控生長環境，成功以科技力量擴大自然保育的實質影響力。

中華電信也在台灣永續能源研究基金會主辦的「2026第四屆台灣生物多樣性獎」，榮獲「自然相關財務揭露報告（TNFD）金級獎」，展現出將自然依賴、影響、風險與機會全面融入營運與永續治理的卓越成效。

中華電信表示，獲獎不僅肯定公司的TNFD揭露品質與治理能力，也證明面對自然與生態挑戰時，科學數據與跨域合作是不可或缺的關鍵。未來，中華電信將持續精進自然風險管理，緊密接軌國際框架，並攜手政府機關、保育團體、學研機構、供應鏈及產業夥伴，共同推動自然正向與生物多樣性發展，攜手邁向人與自然和諧共存的綠色未來。

中華電信 資通訊 英文

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