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JUJI招財麻吉攜手UBI Taiwan 推動基本收入實驗「生活改寫計畫」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Gogolook「JUJI招財麻吉」與非營利組織UBI Taiwan合作，跨界推出「生活改寫計畫」。左起UBI Taiwan創辦人羅泰、Gogolook金融科技事業群執行長柯志強、Gogolook董事長鄭勝丰、王道銀行執行副總經理林一峰。記者彭慧明／攝影
Gogolook「JUJI招財麻吉」與非營利組織UBI Taiwan合作，跨界推出「生活改寫計畫」。左起UBI Taiwan創辦人羅泰、Gogolook金融科技事業群執行長柯志強、Gogolook董事長鄭勝丰、王道銀行執行副總經理林一峰。記者彭慧明／攝影

信賴科技業者Gogolook（6902）今（23）日宣布信貸金融科技產品「JUJI招財麻吉」與非營利組織UBI Taiwan合作，跨界推出「生活改寫計畫」，協助收入不穩定、突發急難周轉運用的群體，這項計畫已經從7月20日起接受報名，尋找三名受試者，以每月一萬元基本收入、為期一年進行實驗，是台灣首個由企業以自身營運模式出發並贊助基本收入實驗計畫。

UBI Taiwan創辦人Tyler Prochazka（羅泰）指出，AI科技取代人力，近年來「全民基本收入」（Universal Basic Income）的理念在芬蘭、美國、德國都開始啟動實驗，且獲得AI巨頭如OpenAI創辦人奧特曼、Tesla創辦人馬斯克等人的支持。他

UBI Taiwan在台灣已於2023年完成首個實驗計畫，以單親家庭為受試者，兩年內為受試者帶來穩定工作，幫助改善家庭關係。受試者于媽媽獨自撫養13歲的兒子，收入不穩定僅能應付房租和基本開銷，為了維持生活接連轉換工作，也因罹癌接受漫長化療，仍為了孩子勇敢地面對人生挑戰。領取補助兩年內，家庭與生活狀況逐漸安定，母子都得以重建想要的生活方式。她在官網上公開自己經歷，坦言「基本收入是我一個很大的安心、安定的力量，它讓我的家庭可以延續，我覺得領受到很多的愛。」

「生活改寫計畫」目前進行徵選，預計9月15日公布初選名單，10月選出三名受試者，11月正式啟動，將由UBI Taiwan提供連續補助12個月、每月一萬元基本收入支持，讓受試者自行使用，可用以減輕租金與日常生活開銷壓力，UBI Taiwan將全程陪伴與紀錄受試者利用基本收入如何改善生活，產生自己想要的「改變」等過程。這也是首度由企業以自身商業模式和經營理念，並以盈餘與NGO一起探索有韌性的社會願景。

JUJI招財麻吉為Gogolook推出的小額貸款App，正式提供服務三年以來，目前月活躍用戶超過三萬，累積貸出超過十億元的救急金。JUJI透過獨家AI自動風控引擎與信用評估模型，為小額貸款用戶提供快速、合規且安全的資金調度。

JUJI招財麻吉首度分享用戶輪廓，35歲以下的青年族群占比近七成，顯示年輕世代在非典型就業趨勢下，資金調度需求尤為強烈。目前未持有信用卡、月收入低於1萬或無穩定收入等特徵常被歸類為財務弱勢，此類族群在JUJI的占比呈現逐年上升，已達到55%，更有高達95%的重複申辦率，舊戶比率每年穩定增加，顯示JUJI補足現今社會中未被滿足的金融體系的缺口。Gogolook董事長鄭勝丰說，許多年輕人並不是遇到理財詐騙，而是在急需用錢的時候遇到不良的信貸，導致陷入債務泥淖或不明的詐騙陷阱，希望透過JUJI協助真有短期金融需求的金融弱勢者獲得挹注，且能後續進行還錢，保護個人信用。

Gogolook 德國 芬蘭

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