台南攜手台積電推動科普教育 黃偉哲盼發掘下一個黃仁勳、蘇姿丰

台南市政府持續推動AI、機器人及無人機等新興科技及科普教育，今(23)日攜手台積電（2330）慈善基金會於安定國小辦理「科普實驗室Action！」，透過再生能源主題課程，引導學生認識發電原理。市長黃偉哲感謝台積電長期深耕台南，不僅帶動地方產業發展，也透過台積電慈善基金會持續投入教育，讓科學教育在校園扎根，培養孩子們的科學探究能力。

黃偉哲表示，科普教育的扎根並非一朝一夕就能完成，而是需要長期投入與持續耕耘。透過此次營隊，不僅提供孩子們與科技接軌、交流學習的機會，也期盼台積電除了是台灣的護國神山、台灣之光，更能持續投入科普教育推廣，在培育未來科技人才的道路上，陪伴更多孩子成長，為台灣孕育下一個黃仁勳、下一個蘇姿丰。

此外，他也感謝台積電志工的熱情參與，成為孩子們學習路上的重要引路人，並勉勵所有學員把握營隊學習機會，啟發對科技的興趣，為未來發展奠定良好基礎，因為每一位孩子都是台灣未來的希望。

台積電慈善基金會經理吳秉學表示，基金會長期關注教育及環境議題，期盼透過與地方政府及學校合作，提供學生接觸科普與動手實作的機會。此次課程以再生能源為主題，透過實驗引導學生認識發電原理，並思考能源使用與生活環境的關係，期待學生在參與過程中保持好奇、樂於探索，累積科學學習經驗。

教育局長鄭新輝表示，教育局長期深耕科普教育，透過多元課程與實作活動，培養學生觀察、提問、探究及解決問題的能力。南市於本屆全國科展榮獲縣市團體獎全國第二，也是長期扎根科學教育的成果。

本次「科普實驗室Action！」課程以再生能源為主題，透過分組實作，引導學生認識風力、太陽能及水力發電的基本概念，並進行「磁生電」及風力發電實驗。未來將持續結合企業及學術資源，提供學生更多探究與實作機會，讓更多孩子親近科學、樂於探究，從生活中培養科學素養。本次活動也結合僑務委員會「海外青年英語服務營」，由海外青年志工與學生共同參與科普實作，在學習與交流中拓展多元文化視野。