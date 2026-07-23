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工業電腦需求穩健成長 AI 成市場最大推力

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

工業電腦產業近年維持5%至10%的穩健成長，屬於下游需求相對穩定的市場。根據研調機構統計與預估，全球工業電腦市場規模將由2025年的61億美元，成長至2030年的89.1億美元，年均複合成長率（CAGR）達7.9%，優於一般PC市場的低個位數成長。

法人指出，成長動能主要來自工業物聯網、製造業數位轉型、邊緣AI部署及機器人應用持續擴大，其中半導體、製造業、汽車、物流及零售等產業皆為重要需求來源。此外，AI應用已由雲端逐步延伸至代理式AI及實體AI，並加速導入企業與消費端，可望進一步推升工業電腦市場需求。

法人分析，工業電腦景氣明顯回溫，研華（2395）、樺漢（6414）、神基（3005）、威強電（3022）、技宸等業者業績表現強勁，多家公司第二季營收改寫新高。其中，技宸為技嘉（2376）集團轉投資公司，專攻工業電腦市場，在母公司支援下，不僅原料取得更具優勢，議價能力也同步提升。

此外，技嘉協助技宸生產製造，並憑藉遍及全球的通路布局，發揮全球運籌綜效，有利產品推廣及售後維修服務。透過母公司資源，技宸目前於桃園南平廠及中國東莞、寧波均設有生產基地；隨著技嘉近年陸續在馬來西亞、美國、墨西哥及波蘭設立新組裝基地，不僅有助彈性調配產能，也可降低輸美關稅影響，技宸可望同步受惠，帶動近年營收維持20%至30%的成長。

工業電腦 機器人 半導體

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