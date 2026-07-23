臻鼎駁斥 Vera Rubin PCB 異常傳聞：客戶產品進程如預期

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今（23）日盤中股價重挫，市場傳出輝達（NVIDIA）新一代Vera Rubin平台PCB板出現問題，引發資金快速撤出。不過，臻鼎-KY隨即嚴正否認，強調目前客戶產品進程均按預期推進，市場傳聞並非事實。

今日盤面氣氛原本就偏保守。Alphabet最新財報雖維持成長，但再次擴大資本支出，自由現金流也轉為負值，市場對CSP大廠持續加碼AI基礎建設，最終能否順利轉化為現金回報的疑慮升高，相關供應鏈因此承受較大賣壓。

臻鼎-KY先前受惠Vera Rubin、高階AI伺服器、1.6T光模組及IC載板等題材，股價累積漲幅不小，也讓任何產品進度傳聞都容易被市場放大。今日在大盤震盪與短線獲利了結雙重壓力下，賣壓進一步湧現。

不過，就公司最新回應來看，目前客戶產品進程並未改變，相關傳聞也遭明確否認。後續市場焦點仍將回到新一代AI產品的驗證、量產節奏，以及高階PCB實際出貨進度。