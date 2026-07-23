工研院助企業建置ICP制度 強化出口管理

工研院今天表示，接受經濟部國際貿易署委託，協助企業建置內部出口管控制度（ICP），讓出口管理由仰賴個人經驗，轉變為制度化、可追溯且可持續運作的管理機制，今年有晶兆成科技等4家企業完成ICP制度建置，並通過貿易署審查。

工研院今天發布新聞稿，量測技術發展中心執行長藍玉屏說，隨著國際出口管制要求日益嚴格，企業的出口管理已從法規遵循，逐步成為提升供應鏈韌性與國際競爭力的重要基礎。

藍玉屏表示，許多企業過去仰賴少數熟悉法規的人員進行出口判斷，一旦法規更新、人員異動，或拓展新市場、接獲新客戶訂單，便可能因資訊不足或判斷不一致而增加法遵風險。

工研院在貿易署委託下，依據企業組織架構、產品特性及出口流程，協助建立交易篩選、風險評估、內部審查、教育訓練及定期查核等管理機制，讓出口管制由個人經驗轉為制度管理，不僅降低法遵風險，也提升企業因應國際客戶查核及供應鏈稽核的能力。

工研院指出，今年力成集團半導體測試廠晶兆成科技、誠意實業、家碩科技及達發科技等4家企業，完成ICP制度建置並通過貿易署審查，獲認定為「內部管控出口人」，展現企業強化出口法遵與風險管理能力的具體成果。