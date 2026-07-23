台達電前進國際珊瑚礁研討會 以AI科技投入生態保育

台達電長期關注氣候變遷，將生物多樣性納入永續策略。在今年的國際珊瑚礁研討會（ICRS）中，台達電為台灣首家在ICRS主辦專場講座的企業，匯集10餘國專家，從材料工程、生態工程、循環經濟等面向，跨領域結合AI科技保育珊瑚礁。

台達電介紹，每4年舉辦一屆的國際珊瑚礁研討會，被稱為珊瑚礁研究界的「世界盃」，吸引93國、2000多位專家學者參與，是國際最具影響力的珊瑚礁科學會議。第16屆ICRS於7月19日至24日在紐西蘭舉行，台達電今年為台灣首家在ICRS主辦專場講座的企業。

台達基金會執行長張楊乾表示，全球珊瑚研究者正攜手應對即將到來的超強聖嬰年，此次台達電在ICRS主辦的專場講座，由基金會與專家共同做發表審查與主持，匯聚全球頂尖研究成果，推動科技創新在珊瑚韌性與復育上的應用。台達電也持續與合作夥伴加速珊瑚保種中心建置、耐熱珊瑚益生菌研究、AI數位孿生輔助珊瑚復育點位的選擇，希望以科技為增益珊瑚生態系貢獻心力。

台達電在ICRS主辦的專場講座，串聯學術界、政府、非政府組織、企業與基金會等不同領域，探索如何結合AI科技，助力珊瑚礁復育與生態韌性。

台達孕生珊瑚復育計畫總顧問戴昌鳳表示，氣候變遷持續衝擊珊瑚礁生態系，僅靠單一技術或領域，已不足以因應當前的挑戰，更需要跨領域合作。

台達電長期投入珊瑚復育，並攜手美國、澳洲、新加坡等國際研究機構，共同推動大型水下影像（LAI）、人工智慧辨識、數位孿生及珊瑚主資料模型等應用，累積跨國跨領域合作經驗，為全球海洋生態永續發展貢獻更多力量。