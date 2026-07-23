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緯創德州D1廠人力年底上看千人 D2廠預計明年投產

中央社／ 達拉斯22日電
代工廠緯創總經理林建勳22日在美國德州D1新廠受訪表示，因應客戶要求與在地國安需求，D1廠正加速運作，但台灣仍是緯創最重要且最大的產能據點。中央社
代工廠緯創總經理林建勳22日在美國德州D1新廠受訪表示，因應客戶要求與在地國安需求，D1廠正加速運作，但台灣仍是緯創最重要且最大的產能據點。中央社

代工廠緯創總經理林建勳今天表示，緯創產能策略緊跟客戶需求，台灣仍是最主要的量產與新產品導入（NPI）據點；為因應客戶要求與在地國安需求，美國德州D1新廠正加速運作，預計今年底人力將翻倍至接近千人，樓板面積翻倍的德州D2廠預計明年投產。

緯創經營團隊於美國中部時間22日在德州D1新廠接受台灣媒體採訪，說明全球製造布局與資本支出展望。

談及全球廠區分工，林建勳指出，台灣仍是緯創最重要且最大的產能據點。不過，隨著新竹產能趨飽和，緯創已進駐高雄前鎮工業區進行擴廠，新廠預計明年第1季量產，持續強化台灣作為全球營運與量產核心的地位。

海外產能布局方面，林建勳說，美國加州廠鄰近客戶工程團隊，主要負責前期試產與測試；德州現有D1廠主要鎖定高階伺服器製造，提供主要客戶專用。此外，針對雲端服務供應商（CSP）及系統客戶，緯創已整備樓板面積增加1倍的德州D2廠，預計明年可投入運作。

至於其他區域，林建勳表示，墨西哥廠持續負責一般伺服器與相關後段組裝；越南廠則從早期的個人電腦（PC）與顯示器，擴展至一般通用型伺服器生產，新購入的37公頃土地已展開第二廠區建廠計畫。中國廠區憑藉完整供應鏈成本優勢保留既有產能，馬來西亞廠專注於工業電腦客戶需求。

針對AI泡沫疑慮，林建勳表示，目前從客戶端看到的需求依舊強勁，他並引述業界專家看法指出，「AI沒有泡沫，應該要謝謝台積電」，因為台積電先進產能供不應求，市場需求無法被一次滿足，反而讓產業發展節奏更穩健，泡沫就不會發生。

針對資本支出展望，緯創董事長林憲銘說，企業資本支出具連續性與累積性，今年規劃的新台幣600億元資本支出中，包含部分去年延續及為明年預先準備的資金。在產能、產品線與全球據點持續擴建下，預期明年資本支出將較今年進一步增加。

林憲銘指出，德州新廠目前人力約400至500人，隨著產線陸續到位，預計今年底全廠人力包含工程師與作業員將擴增至接近1000人規模，並透過校園徵才以及與當地大學合作，持續培育人才。

緯創 德州 國安

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