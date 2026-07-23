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林憲銘：緯創本益比低無下行風險 穩健朝高毛利轉型

中央社／ 達拉斯22日電
代工廠緯創董事長林憲銘22日在德州新廠受訪表示，緯創內部營運已高度人工智慧（AI）化，今年Token（詞元）使用量預估將突破100億個，未來甚至有機會輸出內部的軟體與工程經驗。中央社
代工廠緯創董事長林憲銘22日在德州新廠受訪表示，緯創內部營運已高度人工智慧（AI）化，今年Token（詞元）使用量預估將突破100億個，未來甚至有機會輸出內部的軟體與工程經驗。中央社

人工智慧（AI）帶動台股伺服器供應鏈大幅成長，但市場對相關概念股估值評價分歧。代工廠緯創董事長林憲銘今天表示，緯創本益比偏低、約十幾倍，但他「一點都不在意」，因為低本益比代表沒有下行風險，企業經營反而更踏實。

他進一步指出，緯創正利用既有的製造優勢，將AI能力拓展到物聯網、工業電腦等高毛利領域，實現穩健轉型，而非只滿足於代工角色。

林憲銘今天在緯創美國德州新廠接受台灣媒體採訪時表示，若AI題材一直維持50至100倍的高本益比就慘了，資本市場新鮮感很快就過去，對熱門題材兩季就麻痺是常態。

談到電子代工產業的宿命，林憲銘指出，傳統代工很難實現爆發性、翻轉式的毛利率提升，然而代工製造與龐大的營收規模是緯創極為強韌的基礎，只要將毛利率拉高1個百分點，產生的效益就很可觀。

為了跨越代工產業的獲利瓶頸，林憲銘透露，緯創的轉型策略，就是把龐大的代工製造與算力基礎設施當成平台，在應用端與新領域全面加碼。

他以低軌衛星為例，緯創與中央大學合作的立方衛星已順利發射升空，用於PM2.5空氣品質偵測，隨著發射成本顯著下降，緯創看好未來商業應用潛力。

林憲銘表示，緯創正將內部AI算力與數位化能力灌注到物聯網、工業電腦等產品線，布局小量、多樣的應用領域。緯創內部營運也高度AI化，今年Token（詞元，AI運算的最小單位）使用量預估將突破100億個，未來甚至有機會輸出內部的軟體與工程經驗。

林憲銘說，AI將如同水電一樣，成為百年不變的基礎設施，從消費端到企業端的資金持續湧入，讓整體產業基礎很穩健，緯創在組織管理上將平衡大量生產與高毛利應用的資源分配。

他也提到主權AI的重要性，AI不僅是資料中心，更是具備生產力的工廠，甚至涉及各國的文化與智慧。台灣必須建立自己的主權AI與話語權，結合開源架構與全世界的大語言模型對接，輸出台灣的文化與智慧。

緯創 本益比

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