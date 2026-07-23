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緯創：美國視AI為國安需求 供應鏈赴美趨勢不可逆

中央社／ 達拉斯22日電
供應鏈赴美設廠面臨高成本與在地法規適應等考驗，代工廠緯創董事長林憲銘22日在德州新廠受訪表示，雖然美國製造成本較高，但隨著產線高度自動化、產值大幅提升，人工成本占比已不像過去做低階產品那麼高。中央社
供應鏈赴美設廠面臨高成本與在地法規適應等考驗，代工廠緯創董事長林憲銘22日在德州新廠受訪表示，雖然美國製造成本較高，但隨著產線高度自動化、產值大幅提升，人工成本占比已不像過去做低階產品那麼高。中央社

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，供應鏈赴美設廠面臨高成本與在地法規適應等考驗。代工廠緯創總經理林建勳今天在德州達拉斯新廠受訪表示，美國把半導體與AI視為國安需求，要求美國製造，供應鏈赴美趨勢已不可逆。

緯創董事長林憲銘則指出，雖然美國製造成本較高，但隨著產線高度自動化、產值大幅提升，人工成本占比已不像過去做低階產品那麼高。

談到在美設廠的挑戰，林憲銘坦言，美國當地許久沒有大型電子製造業，法規相對過時，且缺乏半導體與系統組裝建廠經驗。他初次視察緯創德州新廠時，發現許多管線與電纜因應舊法規要求必須外露，與台灣新建的自動化廠房布局大相逕庭。

為了兼顧生產進度與法規遵循，緯創團隊由林建勳掌控生產時程，同時重新與當地政府溝通調整。緯創透過「一面改廠、一面生產」的雙重推進，順利克服法規限制，並進一步優化廠區空間布局，額外擠出可增加2條產線的空間。

林憲銘表示，過往海外設廠多半考慮墨西哥的人力成本優勢，但高階AI製造對工程師水準的要求更高，德州在能源供應、高階人才獲取及整體物流網絡上具備綜合優勢，成為緯創接軌美國大廠技術核心與前期工程的重鎮。

面對美國人工成本較高的疑慮，林憲銘分析，AI伺服器等高階產品產值極高，且緯創內部早已展開AI數位轉型，導入內部AI工具進行產能與零組件規劃，員工使用量成長迅速，預估今年內部Token（詞元，AI運算的最小單位）使用量將突破100億個。

他說，在內部營運與製造系統AI化的助攻下，緯創用人更精簡高效，大幅降低整體人工營運成本占比，讓「美國製造」轉變為可行且必要的戰略選擇。

談到台美關稅與政府配套措施，林憲銘說，美國關稅政策仍面臨司法與國會等變數，但台美簽署的協議是國與國之間的承諾，政府態度就是要履行。

他提到，先前政府為支持台商赴美，有規劃支持資金，雖然細則尚未定案，但中小企業消化資金額度的能力有限。緯創身為大型企業，若政府需要，緯創願意協助共同消化這些額度，也希望相關辦法能盡快定案。

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