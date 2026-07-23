本益比被低估？董事長林憲銘：緯創扎根深厚、下行風險低

緯創（3231）長期以來本益比（PE）皆落在14～16倍，是否會擔心被低估，董事長林憲銘表示，緯創在產業基礎扎根深厚及穩健，且若AI伺服器真的變身成為如水電力一樣的基礎設施，那這波AI伺服器市場需求甚至可能延續數十年，因此面對現在PE表現，緯創幾乎沒有下行風險（Downside risk）。

林憲銘說，緯創營運基礎一直以來都很穩健，對股東、客戶、員工都能有所交代，即便現在PE表現這麼低，但緯創仍會持續投入新廠能擴充，因為科技產業並不會因為PE估值而停止向前投資，且未來AI伺服器真的變成如各國水電的基礎設施產業，那這波市場需求將可能至少再延續數十年。

林憲銘指出，緯創營收有成長，獲利絕對值也有成長，雖然毛利率變化不大，但緯創正全力投入新應用產業開發，例如將AI加上IoT裝置，或是其他更高毛利的產業，未來新市場一旦擴大，產值就會隨之出現。

總經理林建勳說，公司除了AI、PC、工業電腦等電子裝置設計及代工之外，未來還會投入AMR、無人機、工業自動化手臂等無人機相關裝置，且低軌衛星也正協助台灣政府開發。林憲銘補充提到，7月上旬，緯創與中央大學合作開發PM2.5偵測相關的Nano衛星就跟隨SpaceX上太空。