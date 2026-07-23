Alphabet 財報／加碼AI不手軟 雲端成長超預期

Google母公司Alphabet最新財報優於預期，Google Cloud營收更大增82%，顯示企業AI需求依舊強勁；不過，亮眼的每股純益主要來自SpaceX等持股評價利益，加上資本支出持續墊高、自由現金流轉負，也讓市場開始檢視AI投資何時能真正回收。

美股周三震盪收低，那斯達克指數下跌0.57%，輝達逆勢上漲2.29%，台積電（2330）ADR下跌0.77%。台指期夜盤則上漲389點，收45,034點。

Alphabet第2季營收1,197.96億美元，年增24%，優於市場預估的約1,171億美元；營業利益407.7億美元，年增30%。其中，Google Cloud營收247.68億美元，年增82%，營業利益更年增逾兩倍至88.14億美元，成為這份財報最亮眼的部分。

Alphabet本季每股純益9.11美元，看似大幅超越市場預期的2.88美元，但其中約6.26美元來自SpaceX等股權投資收益。扣除後，本業每股純益約2.85美元，其實與市場預期相差不大，真正值得注意的仍是Cloud獲利加速，以及搜尋廣告營收維持17%成長。

Alphabet單季資本支出翻倍至449.24億美元，拖累自由現金流由正轉負58.55億美元；公司並將今年資本支出預估由1,800億至1,900億美元，上調至1,950億至2,050億美元，股價盤後一度下跌逾3%。

對台廠而言，Alphabet加碼AI資料中心，有利先進製程、封裝、伺服器、PCB、散熱及電源供應鏈。不過，市場接下來看的不只是雲端大廠花多少錢，而是這些資本支出能否持續帶動營收，並進一步轉換為自由現金流。