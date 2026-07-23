書本式智慧手機夯 三星新機發表掀摺疊大戰

智慧手機新機戰，三星領頭，本周開打。今年下半年的手機市場焦點還是摺疊機，不同的是，左右開闔式摺疊機已然躍升為市場主流，只不過，記憶體缺貨使得旗艦手機價格大漲，消費者今年恐怕得要調高預算，才能買到心目中最想要的手機款式。

三星昨晚在英國倫敦舉辦Galaxy Unpacked二○二六發表會，三星此次重返倫敦，除了發表新一代摺疊手機Galaxy Z Fold8、Fold8 Ultra、Flip8，也同步發表了Galaxy Watch系列智慧手表，以及與Google合作開發的ＡＩ智慧眼鏡。

三星電子執行長盧泰文表示，他在今年稍早的時候說過，「ＡＩ正成為關鍵基礎設施，也將走入消費大眾的日常生活中」，預估到今年底，三星會將ＡＩ帶入八億台裝置。在產品設計上，外界最關注的莫過於三星新一代摺疊機種採取四比三的比例，更高階機種則維持大螢幕。

國際研調機構Counterpoints Research指出，因應消費者對大螢幕、多工處理的需求持續提升，書本式、也就是左右開闔型的摺疊手機將成為摺疊市場主流，預估書本式摺疊手機占今年整體摺疊手機市場比重百分之六十五。

台經院資深產業分析師邱昰芳指出，往年的書本式摺疊手機設計，大多採細長設計，而現在螢幕比例改為四比三，設計上更趨近於平板的比例，「以往摺疊機在使用App時，因為比例設計不同，呈現出來的效果不是那麼好」。尤其現在高階旗艦手機都配備ＡＩ功能，透過四比三比例呈現，也能讓App與ＡＩ功能有更好的結合。

然而，手機產業今年最擔心的一點，莫過於記憶體墊高手機成本，使得手機售價大幅增加。手機價格大漲，恐怕也會影響買氣。

邱昰芳表示，「今年不只記憶體變貴，很多零組件都漲價。現在手機因為支援很多ＡＩ功能，記憶體配備的規格不能太差，可以想見成本會提高很多，價格也不會太親民」。

為讓消費者埋單，今年手機品牌廠也會推出不同品項，做出差異化。邱昰芳說，以往摺疊機種價格就高，若再因記憶體墊高價格，勢必會影響買氣，因此，品牌廠也將在高階機種中，推出相對平價的版本，「摺疊市場雖然不是那麼大，但為了爭取客群，品項畫分也會更細。」預期摺疊機市場中，未來除了高階旗艦產品，也將出現中高階機種，以滿足消費者需求。