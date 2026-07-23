人工智慧搜尋侵蝕廣告收益 媒體覺醒…重估與Google關係

全球內容平台和新聞媒體正重新評估與Google的關係，原因是人工智慧（AI）搜尋摘要，已大幅改變使用者取得資訊的方式，進而侵蝕傳統搜尋導流和廣告收益。

華爾街日報引述知情人士報導，Reddit已討論是否切斷Google為AI用途存取其內容。雙方2024年曾達成每年6,000萬美元協議，允許Google使用其資料訓練AI模型。但隨著AI直接生成答案，使用者點進外部網站的次數減少，Reddit高層正評估繼續提供內容是否仍有好處，正洽談是否續約。

媒體業不滿情緒正逐漸發酵。從今日美國報（USA Today）、Politico、經濟學人（Economist）到路透，都在評估未來如何與Google合作，甚至是否繼續合作。雲端服務與網路安全公司Cloudflare的數據顯示，機器人流量如今已占網路流量逾半。內容業者過去允許Google爬蟲抓取內容，如今USA Today考慮封鎖Google爬蟲。搜尋數據分析平台Semrush的資料顯示，2025年6月至2026年6月，USA Today的美國用戶自然搜尋流量幾乎腰斬；Politico同期下滑23%，CNN約降25%，Business Insider更跌逾85%。

在此同時，好萊塢對AI從過去的保守觀望，轉變成積極參與。轉捩點出現在今年3月初：Netflix豪擲5.87億美元，收購2022年由演員班艾佛列克共同創立的20人小型新創公司、專為影視製作設計的AI平台InterPositive。

Netflix共同執行長薩蘭多斯日前在公司財報會上說：「我們現在能比傳統方式更快、更有效率地產出更高品質的作品。」他指出，生成式AI已應用在約300部Netflix影集與電影，主要在後期製作，藉這項技術「完成極複雜的鏡頭與場景」。