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英特爾裁員 整頓AI部門
英特爾（Intel）證實，將進一步裁員以降低成本，整頓關鍵資料中心部門。
英特爾21日表示，將在資料中心事業群（DCG）裁撤若干職位，但未透露具體人數。在執行長陳立武帶領下，英特爾轉型出現進展，股價今年來已上漲逾一倍。
英特爾發布新聞稿說：「DCG是我們成為一家更聚焦、更有效率公司的更廣泛策略一環，正調整組織，確保具備適當職務和技能，為這事業長期成功奠基。」
隨著英特爾積極搶攻AI資料中心處理器需求，DCG正協助整體營收回升。旗下Xeon系列產品在企業AI軟體執行中扮演的角色日益吃重。不過，這也掩蓋了一個事實：英特爾迄今仍未推出主導AI軟體訓練的加速器晶片。這一市場缺位已令英特爾損失了數十億美元的潛在營收，拱手讓給競爭對手輝達。
過去幾年英特爾裁撤數萬名員工，透過削減成本力求恢復獲利。截至3月28日，英特爾約有83,200名員工，低於2022年逾13萬人的高峰。南韓中央日報22日援引業界消息，報導SK海力士洽談收購英特爾位於俄亥俄州興建中的半導體園區。
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