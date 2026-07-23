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OpenAI傳上修算力支出 預估2030年底前投入7,500億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
OpenAI傳出上修對算力的支出，如今預估到2030年底前將投入7,500億美元。美聯社
OpenAI傳出上修對算力的支出，如今預估到2030年底前將投入7,500億美元。美聯社

OpenAI傳出上修對算力的支出，如今預估到2030年底前將投入7,500億美元，高於今年稍早預測的6,000億美元。最新一筆投資案於22日宣布，計劃投資超過300億美元，在喬治亞州建設AI資料中心，預計2028年起分階段啟用，且該公司將主導設計與開源，同時承諾全額負擔電網基礎設施與環保措施，以減輕當地民眾的疑慮。

OpenAI表示，已與電力業者Georgia Power簽約，並為當地的資料中心園區取得3.2百萬瓩（GW）的電力，使該設施可能因而成為OpenAI旗下目前規模最大的資料中心之一。預計2028年開始就會有數百MW投入營運，其餘則在2032年前將陸續上線。

OpenAI表示，已承諾在該郡投資200億美元，以符合本周即將進行投票的獎勵方案資格。OpenAI運算策略副總裁卡提（Sachin Katti）指出，若該案達到3.2 GW的完整規模，總成本可能會超過300億美元。

 另外，OpenAI 21日在部落格揭露，在評估旗下AI模型的網路攻防能力時，被測試的模型意外「自作主張」駭進新創公司Hugging Face的內部系統。此事涉及的模型包括新推出的GPT-5.6 Sol，以及一款尚未公開、能力更強的模型。OpenAI形容，這是「前所未見的網路事件」。

當時，模型被置於沙盒測試環境，讓研究人員觀察它們是否能發現並利用資安漏洞。為了方便測試，模型受到的防護限制較低。

OpenAI說，研究人員要求模型進行「進階漏洞利用」、設計複雜的攻擊路徑。模型卻沒有停留在模擬階段或提出解法，而是為了取得更好的成績，自行找到一個未具名第三方軟體先前未被發現的漏洞連上網路，並使用遭竊的登入憑證，一路闖進Hugging Face資料庫。模型接著鎖定Hugging Face資料庫，取得可供測試用的機密資訊。OpenAI表示，模型為了完成範圍狹窄的測試任務，採取遠超出預期的手段，甚至找到可在評估中「作弊」的資訊。

Hugging Face在7月16日就已發現系統遭入侵。他們當時就覺得，這起攻擊很不尋常，整個過程從頭到尾都由自主AI代理系統驅動，而非人類駭客操作。如今真相大白。Hugging Face是一個用於託管開放原始碼大型語言模型及資料集的平台。

Hugging Face執行長德朗格表示，他過去24小時都在與OpenAI合作處理此事，強烈相信對方沒有惡意。

OpenAI

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